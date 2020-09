En Durazno, Vidalín va por su cuarta vez como intendente

*Esta nota forma parte de un especial sobre las elecciones departamentales. Para leer el resto de los contenidos que se irán publicando durante la semana, hacé click acá.

En Durazno hace más de 70 años gobierna el Partido Nacional. Y nada indica que este 27 de setiembre esa racha blanca se corte. No solo porque las encuestas siguen demostrando el peso histórico nacionalista sino porque va por la reelección el único duraznense que fue intendente por tres períodos: Carmelo Vidalín.

El líder de la fuerza política en el departamento ganó cada vez que se postuló a los comicios departamentales. En 2000, en 2005 y en 2015. En 2010, que no se postuló porque la Constitución no le permitía ser intendente tres veces consecutivas, igual obtuvo una importante votación que lo llevó a la Cámara de Diputados. Y fue su suplente, Benjamín Irazábal, quién mantuvo la bandera del Partido Nacional en el sillón municipal.

"Yo milito todos los días del año: voy al hospital a ver enfermos, camino por los barrios. Hago el cara a cara, voy puerta a puerta. Con las redes sociales está todo bárbaro, pero la gente necesita otras cosas", dijo a El Observador el “Cacho”, como le dicen en el departamento, para una nota anterior.

Según Opción Consultores, los blancos volverían a ganar con el 46%, el Frente Amplio secunda en intención de voto con el 17% de las preferencias, mientras que el Partido Colorado aparece como la tercera opción con el 9% y Cabildo Abierto con 6%. De todas formas, según la última medición realizada en las últimas semanas de agosto, hay un 14% de los encuestados que no tiene definido su voto.

“En Durazno, parece inamovible la reelección de Carmelo Vidalín, que en este caso compite con candidatura única dentro del Partido Nacional”, señala el informe de la empresa de opinión pública.

Los propios números de las tres elecciones departamentales anteriores muestran que el panorama parece predecible: entre 2005 y 2015, los blancos tuvieron entre 22.000 y 27.000 votos, el Frente Amplio entre 10.000 y 12.000, y el Partido Colorado entre 2.000 y 3.000.

Vidalín, con estos números a la vista, ya habla como si fuera reelecto. En una entrevista con El Acontecer, un medio local, expresó sin tapujos que se sabe, otra vez, ganador: “Yo voy a asumir por cinco años con cero compromiso. Me daré el gusto de elegir a cada uno de mis directores y gente de confianza sin tener necesidad de repartir cuotas políticas. Son mis últimos cinco años de intendente, si Dios me da salud y la gente me vota".