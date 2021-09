En el FA plantean proyecto para “fortalecer” la Jutep y que esté en la órbita del Parlamento

La Vertiente Artiguista presentará a la bancada de Senadores del Frente Amplio un proyecto de Ley de “fortalecimiento” y “revitalización” de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) que incluye un cambio institucional para que pase a ser un ente vinculado al Parlamento y no al Poder Ejecutivo, al que está ligado en la actualidad como servicio descentralizado.

Además el texto remarca la potestad de hacer denuncias penales en calidad de querellante y también amplía las incompatibilidades y requisitos para los miembros del Consejo Administrativo, como se llamaría el órgano colegiado rector de la Jutep elegido por dos tercios de la Asamblea General.

La exposición de motivos del proyecto de ley señala que “la revitalización de la Jutep no solo deberá buscar un instrumento jurídico apto sino que también capacitar a los ejecutores de la política pública” y destaca la necesidad de adoptar “una postura proactiva y abordar la problemática desde una perspectiva integral y multidisciplinaria”.

“La reformulación de la Jutep la convertiría en una institución autónoma del Poder Ejecutivo, y por ende la nueva Jutep como tal, no estaría sometida a jerarquía ni a ‘tutela administrativa’ de otro órgano ajeno a ella misma. Ejercería función administrativa auxiliar y de control de la administración”, dice el texto del proyecto de Ley que la Vertiente maneja como borrador para presentar en la bancada de Senadores del Frente Amplio.

El senador del sector Eduardo Brenta defendió las modificaciones bajo el argumento que “el actual formato de servicio descentralizado dependiente del Poder Ejecutivo no le otorga el grado de autonomía suficiente para la actuación que debe tener”. “De esta manera transformándolo en un ente le das mayor autonomía y de alguna manera lo vinculas con el Poder Legislativo para no someterlo a la dependencia del Poder Ejecutivo, que maneja más recursos en el Estado que el Legislativo”, dijo el legislador a El Observador.

Ley 19.340 del 28 de agosto de 2015 ubicó a la Jutep como servicio descentralizado que se relaciona con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Además establece su independencia técnica en el ejercicio de sus funciones. Pero para le Vertiente Artiguista se debe dar un paso más.

“Te guste o no te guste, pasar por el MEC es una limitante. Se haga o no se haga nada. Aunque no se diga ni una palabra, otra cosa es remitir al Poder Legislativo y tener el grado de autonomía de un ente autónomo. Creo que en este escenario donde se renuncia a actuar de oficio por motivos económicos y materiales, me parece que realizar un cambio es una buena señal para el sistema político”, agregó Brenta.

El senador aludió a las declaraciones de la presidenta del organismo, la cabildante Susana Signorino. “Lo nuestro es caótico, por no decir otra cosa”, dijo en agosto la jerarca al comparecer ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda.

Asimismo, el texto promovido por la Vertiente sostiene que “la JUTEP carece de eficacia en el cumplimiento de sus objetivos por limitaciones impuestas a su accionar” y promueve otorgarle “más discrecionalidad, procurando lograr una potestad cuasi jurisdiccional” entre otras cosas a través de un sistema de arbitraje “ágil”.

Entre las potestades promovidas para la Jutep, el sector también plantea estudiar los casos de incremento patrimonial relevante "injustificado" durante el ejercicio de los cargos públicos y la presentación de declaraciones juradas posteriores al cese en la función, según el borrador del proyecto de ley al que accedió a El Observador.

“El funcionario público que durante el ejercicio de su cargo obtenga un incremento patrimonial relevante e injustificado, será inmediatamente observado el caso, la prueba del enriquecimiento injustificado a que se refiere este artículo será siempre de cargo de la JUTEP, que tendrá la obligación bajo su máxima responsabilidad enviar todas sus actuaciones a Fiscalía para que esta investigue si la conducta que dio origen al incremento patrimonial indebido constituye por sí mismo un delito tipificado por ley”, dice el texto.

El sector además propone en el borrador del proyecto de ley que cuando cesen en su cargo los jerarcas de la Jutep estén inhabilitados para ocupar al menos por tres años cargos de particular confianza política ni ser candidatos a cargos electivos.

La Vertiente planteará en el marco de la Rendición de Cuentas que el organismo tenga más recursos. “Me parece bastante contradictorio que hagamos discursos de ética y transparencia y después no le demos un peso al que tiene el rol de investigar a quien eventualmente actúa sin ética en la función pública”, dijo Brenta.