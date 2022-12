En el gobierno sabían que Marset era un narcotraficante “muy peligroso y pesado” antes de entregarle el pasaporte

Al menos dos jerarcas sabían que Sebastián Marset era un "narcotraficante importante", según consta en un mensaje de WhatsApp enviado el 3 de noviembre de 2021 por el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, a la vicecanciller Carolina Ache.

“Hola Caro, podemos saber qué pasó con este delincuente detenido en Dubái por documento falso. Es un narco muy peligroso y pesado. (Queremos) saber si sigue detenido o si lo liberaron, lo cual sería terrible”, dice el mensaje divulgado por La Diaria y al que accedió El Observador.

El narcotraficante uruguayo que había sido detenido en Emiratos Árabes Unidos (EAU) por tener un pasaporte paraguayo falso, venía siendo indagado por la Brigada de Drogas y por eso querían saber si estaba detenido.

En el gobierno señalan que ni Ache ni Maciel supieron que Marset estaba tramitando un pasaporte, y que ese trámite corrió por carriles ajenos sin haber sido elevado nunca a las jerarquías de ambas carteras.

En un mensaje publicado en Twitter, Ache señaló que actuó “siempre con transparencia” y que no tuvo “ninguna participación en la solicitud, tramitación, emisión y entrega del pasaporte en cuestión”.

“La actuación de los funcionarios de la Cancillería fue ajustada a derecho, como quedó demostrado en la investigación administrativa. De la documentación presentada en esta instancia, no surge nueva información, ni contradicción respecto a lo informado en el Parlamento. Hace tiempo me puse a disposición de la Fiscalía para que investigue lo que tenga que investigar. Tengo la conciencia tranquila”, escribió.

En ese hilo, Ache no mencionó la reunión que tuvo con Alejandro Balbi, el abogado de Marset. Según informó en el Parlamento, el 17 de noviembre de 2021, Balbi le solicitó una audiencia vía WhatsApp. “No me dice el motivo. Me dice que es por un asunto de la Cancillería. Yo lo recibo el 24 de noviembre en mi despacho en la cancillería. En esa reunión él me hace una consulta sobre la valija diplomática para Emiratos Árabes Unidos, acerca de cuándo salía, a lo que yo le contesto que esa valija ya había salido y que esas valijas salen una vez al mes. Ese es el contenido de lo hablado en esa reunión”, dijo en la interpelación, según consta en la versión taquigráfica de esa sesión.

Según Ache, el abogado nunca le habló del narcotraficante. Y pese a que le mencionó que el destino de la valija era Emiratos Árabes no sospechó que el asunto guardaba relación con Marset.

De todos modos, la vicecanciller contactó al exfiscal de Corte, Jorge Díaz, para consultarle si había posibilidades que la patrocinara en caso de ser necesario, según confirmó El Observador con fuentes del gobierno.

El fiscal de Delitos Económicos Complejos que indaga el caso, Enrique Rodríguez, recibió la documentación con los chats y la investigación administrativa de Cancillería el viernes, pero hasta el momento no ha fijado audiencias.

El presidente Luis Lacalle Pou prefirió mantenerse en silencio este lunes, aunque en la interna de la coalición hay discrepancias con la actuación de los jerarcas.

El tema también será analizado en los distintos partidos que integran la coalición. El diputado de Ciudadanos (el sector al que pertenece Ache del Partido Colorado), Ope Pasquet, dijo que abordarán la situación a la brevedad.

En el Partido Nacional también surgen voces críticas acazerca de todo el proceso, ya que entienden que los subsecretarios no dieron a sus ministerios toda la información que tenían.

Antes de la interpelación, los senadores de la coalición tuvieron una reunión reservada con jerarcas de la Cancillería y del Ministerio del Interior en la que trazaron la estrategia a seguir.

En ese encuentro, que fue un almuerzo realizado al mediodía en una casona que la policía tiene en el Prado, varios legisladores consultaron a Ache por su reunión con Balbi, que en ese momento era un rumor. Allí, mientras fumaba un cigarrillo electrónico, Ache negó haber intercedido y señaló que el abogado se limitó a preguntarle por la valija diplomática hacia EAU, sin especificar el motivo.

En la interpelación el gobierno defendió la entrega del pasaporte porque cumplió con los aspectos legales y negó que se supiera en ese momento quién era Marset.

La oposición dice que “mintieron”

El hecho de que la vicecanciller supiera que Marset estaba detenido en ese país, que era un “narco muy poderoso y pesado”, y que Balbi le hablara de una “valija diplomática para Emiratos Árabes Unidos”, es considerado por el Frente Amplio como una muestra de que se sabía que estaba gestionando un pasaporte.

“A pesar que dijeron lo contrario al Parlamento, hoy se conoce la verdad. Mintieron descaradamente. ¿Se harán responsables o van a seguir mintiendo?”, señaló el senador Charles Carrera en su cuenta de Twitter.

El expediente elaborado por la Cancillería y entregado al Frente Amplio por la Justicia tiene mails enviados por Balbi a la embajada y al consulado. En todos nombra a su cliente y expresa la urgencia de que le den el pasaporte cuanto antes.