En la previa de las elecciones en argentina, el dolar blue sigue rompiendo récords

El dólar blue se ubica en $ 202 para la compra y $ 205 para la venta en la previa a la apertura de la jornada de este jueves. En esos valores cerró el billete ayer, luego de registrar un salto de $ 5,5 para superar los registros anteriores y alcanzar un nuevo máximo histórico.

Con este último avance, la cotización informal continúa ampliando la brecha cambiaria, que volvió a superar el 100% respecto al tipo de cambio oficial. La diferencia creció a casi 105% respecto al tipo de cambio mayorista y por encima de 94% en comparación con el minorista.

"Lo que estamos viendo es que el blue se subió a la ola del financiero libre, que desde hace un tiempo venía subiendo y se aceleró principalmente después de las elecciones primarias. Creo que influyó mucho la discusión que se dio sobre si el Gobierno iba a incrementar el gasto y, con eso, la emisión monetaria", afirmó el analista financiero Christian Buteler.

El analista financiero sostuvo que esa discusión, que se dio tras la derrota del oficialismo en los comicios de septiembre, afectó mucho a la inflación y al mercado cambiario, "más allá de lo que en realidad terminó ocurriendo, porque muchas de esas ayudas que se iban a dar quedaron en la nada, pero la expectativa jugó muy en contra".

Martín Vauthier, director de Anker Latinoamérica, indicó que la presión que se observa desde hace un tiempo en los dólares alternativos, principalmente en los financieros, está relacionado con la combinación del desequilibrio monetario y una demanda de pesos muy débil, en un contexto de incertidumbre política y de demoras en las negociaciones con el FMI.

Hacia adelante, los analistas prevén que la dinámica del mercado paralelo seguirá siendo alcista, en la medida en que el Gobierno no modere el gasto público, lo que lo llevaría a continuar con la emisión monetaria para poder financiarlo y esos pesos seguirían presionando a la suba a la cotización informal, además del resto de los precios de la economía.

"Para los próximos meses, lo que se espera es que el recorrido del blue siga siendo al alza, aunque tal vez no a esta misma velocidad. Mientras no se logre controlar el gasto y la emisión de pesos, no caben dudas de que la tendencia se mantendrá alcista. Todo dependerá de cuánto más y a qué velocidad sigan emitiendo pesos", afirmó Buteler.

Dólares Financieros

Los dólares financieros que se operan con bonos AL30 volvieron a moderarse sobre el cierre, con lo cual el MEP y CCL finalizaron ayer casi sin cambios, apenas por debajo de los $ 183.

En tanto, el "Senebi", que se opera con acciones de empresas y no está regulado, se ubicó entre $ 211 y $ 216.

Dólar Oficial

Por su parte, el dólar mayorista avanzó a $ 100,15, mientras el minorista se mantuvo sin cambios en $ 105,25 en Banco Nación y en $ 105,67 en el promedio de las entidades financieras.

De esta manera, el dólar "solidario" cotiza en $ 174 en promedio, unos $ 31 por debajo del paralelo.

El Cronista