En plena campaña electoral las obras se acumulan en Montevideo

A poco más de un mes para que se celebren las elecciones internas y a un año de que los montevideanos elijan quién gobernará la ciudad por los próximos cinco años, más de una decena de obras que estaban previstas en un principio para 2017 se están llevando a cabo recién ahora en la capital. El director de Movilidad, Pablo Inthamoussu, explicó que este es el año en el que habrá una mayor acumulación de obras, que irán disminuyendo hacia 2020 y que, en su mayoría, terminarán en 2021, cuando ya se haya instalado en el palacio municipal una nueva administración. Lo cierto es que el cambio en el cronograma permitirá al próximo candidato comunal del FA por Montevideo mostrar varios trabajos recién terminados.

Inthamoussu afirmó en diálogo con El Observador que 2017 “se fue casi entero” en una cantidad de trámites y controles que “llevaron tiempo”. Esto determinó que se acumularan una “gran cantidad de obras” que, a su entender, se están realizando con un “trabajo impecable de los equipos que coordinan a diario” lo que sucede sobre la ciudad.

Entre las obras más grandes se encuentra el ensanche de avenida Italia entre Gallinal y Bolivia, el túnel a desnivel en avenida Italia y Centenario, la reparación y el ensanche de Luis Alberto de Herrera, así como los trabajos previstos sobre la avenida José Belloni.

Belloni se transformó en un dolor de cabeza para la Intendencia de Montevideo (IMM) luego de que la empresa que había ganado la licitación para el ensanche de esa avenida quebrara. Bersur anunció a principios de mayo que se presentaba a concurso de acreedores por dificultades económicas. Esto llevó a que las obras fueran suspendidas y actualmente se mantiene la incertidumbre sobre qué pasará con esa empresa, así como con las obras que tiene asignadas. “En general, venimos bien, dentro de lo normal, salvo este problema que surgió con una de las empresas que tiene tres obras importantes”, señaló Inthamoussu en relación a los trabajos sobre la etapa tres de Belloni, San Martín y la calle Martín Berinduague, en La Teja.

Las obras de Bersur están paralizadas y la intendencia está en negociando con el síndico designado, así como con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para resolver la situación de 130 trabajadores. El intendente Christian Di Candia anunció que se llegó a un acuerdo para asegurar que los trabajadores sigan cobrando sus sueldos y que pasen a integrar una bolsa de trabajo para hacer uso una vez que se contrate a una nueva empresa. Es que si la comuna no llega a una solución con Bersur, puede convocar a algunas de las otras empresas que se hayan presentado a la licitación.

Consultado sobre la dificultad que presenta para los montevideanos circular con tantas obras en curso, el director de Movilidad sostuvo que “mucha gente se está habituando a planificar su ruta para tratar de evitar las zonas complicadas”. Según Inthamoussu esto último se puede hacer a través del caudal de información que la intendencia maneja en tiempo real gracias al Centro de Gestión de Movilidad (CGM) y a la comunicación que hace de forma permanente en sus redes sobre los cambios en el tránsito.

La intendencia es consciente de que las obras de vialidad generan “molestia” en los montevideanos, pero que hoy son más proclives a pensar que “por los próximos 20 o 30 años esas calles van a estar en buenas condiciones”.

“El secreto es que aquellos que no necesitan pasar por esos lugares, no pasen por ahí. Eso es un poco la visión más colectiva y no mirar sólo lo que yo hago, sino qué es lo que genero en la movilidad con mis actitudes”, manifestó el jerarca. Y agregó que la “planificación” es clave para que quienes tienen que pasar sí o sí por los lugares complicados salgan con un poco más de tiempo.

“Es la manera de transformar una ciudad. Hay que vivir con las obras y hay que llevarlas de buena manera. Además, hemos hecho trabajos nocturnos, por ejemplo. Siempre se le está poniendo un pienso a todo eso”, precisó.

Los trabajos nocturnos, por ejemplo, se hicieron en una parte de las reparaciones sobre la avenida Luis Ponce. Y en el caso de la corrección del peralte de la rambla O’Higgins, entre Estrázulas y Michigan, se esperó a que el tramo paralelo de avenida Italia estuviera terminado.

En muchas de las obras que están realizándose sobre las calles de Montevideo se puede ver como las máquinas y los obreros llegan varios centímetros por debajo de la superficie. La intendencia explicó que ese fresado sobre el hormigón subyacente se hace en las calles pavimentadas con mezcla asfáltica y busca hacer lugar para la nueva capa. Se fresa ese hormigón que está por debajo para no cambiar la altura de la calle -lo que afectaría la capacidad de evacuar agua-, para no cambiar la pendiente transversal de la calzada -que dificultaría la movilidad de personas discapacitadas- y para inspeccionar el estado de la base.

La mayoría de las calles en las que se aplicó esta técnica llevaban más de 20 años sin una reparación. Los trabajos asegurarán que por las próximas décadas, según la intendencia, esas calles no deban enfrentar un trabajo similar, aunque esto último siempre depende del tránsito pesado que circule por encima.