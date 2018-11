En plena ola feminista, se cuestiona la conducta de Neruda con las mujeres

En tiempos del #MeToo, ni el premio Nobel de Literatura Pablo Neruda se ha salvado de una revisión histórica por su comportamiento con las mujeres, el que con los códigos éticos actuales posiblemente le hubiera llevado al estrado por violador y abandono de sus funciones de padre. La polémica resurgió en Chile con la reciente aprobación en la comisión de cultura del Congreso chileno de la propuesta de rebautizar el aeropuerto de Santiago con su nombre.

Los críticos recuerdan un pasaje de sus memorias Confieso que he vivido en el que describe lo que se asemeja a una violación de una joven encargada de limpiar sus letrinas cuando estaba de cónsul de Chile en Ceilán, la actual Sri Lanka.

“Una mañana, decidido a todo, la tomé fuertemente de la muñeca y la miré a la cara. No había idioma alguno en que pudiera hablarle. Se dejó conducir por mí sin una sonrisa y pronto estuvo desnuda sobre mi cama. (...) El encuentro fue el de un hombre con una estatua. Permaneció todo el tiempo con sus ojos abiertos, impasible. Hacía bien en despreciarme. No se repitió la experiencia”, reza la confesión del poeta.

Más allá de la calidad de su poesía, lo que muchos se plantean es si no hay alguien con un historial menos polémico para merecer el honor de tener un aeropuerto a su nombre. Es el caso de la socióloga Claudia Dides. “¿Por qué poner nombres de hombres a los espacios públicos? Tenemos que reivindicar a las mujeres”, dice.

La diputada Pamela Jiles, que conoció al autor de Canto General cuando era niña, ya que su abuelo, Jorge Jiles, fue abogado del poeta, está en contra de dicho cambio.

“Me opongo porque considero que no están los tiempos para homenajear a un maltratador de mujeres que abandonó a su hija enferma y que confesó una violación. Preferiría que se llamara ‘Aeropuerto Profesora Lucila Godoy Alcayaga (Gabriela Mistral)”, dice.

“No creo que sea necesario condenar la obra de Neruda como tampoco se puede desconocer su aporte a la política como militante comunista, pero creo que hay que ser claros en condenar su comportamiento con las mujeres y particularmente su actitud despreciable con su hija enferma a la que desconoció y abandonó. Ni el poema más perfecto puede compensar la maldad hacia un niño”, concluye Jiles. Neruda tuvo una única hija, Malva Marina, con la holandesa María Antonieta Hagenaar, que padeció hidrocefalia y falleció a corta edad.

Sin embargo, la escritora y periodista Faride Zerán, autora de La guerrilla literaria , no está de acuerdo con esta polémica. “Hoy se ve con una lógica moral del siglo XXI a un hombre del XX. No me parece justo”, asegura.

La vigencia de Neruda no está en cuestión. Desde la Fundación Neruda, su director Fernando Sáez, minimiza la polémica y asegura que el poeta “siempre tuvo enemigos”. “El público que viene a las casas es el mismo y el entusiasmo y el cariño es el mismo”, por lo que cree que se trata de “una polémica ridícula inventada”.

La escritora Adriana Valdés recuerda que si la “conducta personal intachable fuera requisito para leer y admirar escritores o pensadores, tendríamos que prescindir de gente como Rimbaud, Céline, Sartre, Lope de Vega, Oscar Wilde, Baudelaire, Rousseau y Heidegger.”

Lo importante es que “hoy se pueda mirar hacia atrás y ver como bárbaras y crueles muchas prácticas machistas que antes, hace muy poco, formaban parte del sentido común”, asegura.