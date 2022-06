En qué invierte la Caja de Profesionales y cómo le fue en 2021

En medio de una aguda crisis financiera y de solvencia, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) presentó este viernes su informe anual de rentabilidad y composición de portafolio de inversiones al 2021.

El portafolio de inversiones de la Cjppu asciende a $ 11.699 millones (unos US$ 284,6 millones) de las cuales un 77,53% son inversiones financieras y el 22,47% son inversiones no financieras.

Las inversiones financieras se dividen en títulos de deuda pública (54,52%), Letras de Regulación Monetaria (14,78%), fideicomisos financieros (1,66%), Bono CAF (1,56%), créditos por préstamos (1,45%), colocaciones transitorias (1,38%), Bono Canadá (0,97%), Obligaciones Negociables (0,84%) y cuenta corriente en el BCU (0,37%).

Por su parte, las inversiones no financieras, que corresponden a los predios de la institución en Florida y Cerro Largo y los inmuebles en la Torre de los Profesionales, se dividen en bienes e inmuebles para renta (22,10%) e inversión en inmuebles para la venta (0,37%).

El informe señala que la estrategia de inversión y posicionamiento del portafolio se fue ajustando de acuerdo a la evolución de la pandemia de covid-19 —principal foco de atención de los mercados financieros internacionales— donde la preferencia por liquidez y el mantenimiento del calce estructural de monedas permitieron cumplir con las obligaciones financieras del instituto y simultáneamente alcanzar niveles adecuados de rentabilidad real.

Rentabilidad positiva

Según el informe presentado por la Cjppu, la rentabilidad del portafolio ascendió a 10,71% en términos nominales, alcanzando un rendimiento real positivo para todas las unidades de medida. En concreto, los rendimientos reales en 2021 fueron de +2,54% medido en IPC, +4,79% medido en UR y +4,29% en IMSN.

La rentabilidad promedio anual del último trienio también fue positiva y significativa según todas las unidades de ajuste: +14,13% nominal, +4,97 en IPC, +6,07% en UR y +6,23% en IMSN.

El informe señala que de esa forma se cumplieron con los objetivos marcados a mediano y largo plazo por la Cjppu.

Crisis financiera

Actualmente, el Directorio de la Cjppu busca abordar la crisis financiera que enfrenta el organismo y que significó cerrar 2021 con un déficit de $ 2.000 millones (US$ 49,9 millones). A su vez, los números rojos de la caja paraestatal para el período 2021-2026 estarían entre US$ 166 millones y US$ 262 millones en un escenario medio, mientras que en un escenario pesimista el monto estimado de los déficits iría desde los US$ 238 millones hasta los US$ 329 millones.

El pasado 24 de mayo las autoridades presentaron al Poder Ejecutivo nuevas medidas para paliar la crisis financiera que van desde elevar la tasa de aportes de activos hasta aumentar la cantidad de fictos del sistema.