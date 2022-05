Caja de Profesionales elevó nuevas medidas al gobierno para sortear su crisis

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) presentó al Poder Ejecutivo nuevas medidas para paliar la crisis financiera que atraviesa el organismo. Se planteó desde elevar la tasa de aportes de activos hasta aumentar la cantidad de fictos del sistema.

Este martes, el presidente interino de la Cjppu, Daniel Alza, junto a los directores Blauco Rodríguez y Fernando Rodríguez Sanguinetti y los directores designados por el Poder Ejecutivo, Luis González y Gerardo López Secchi, se reunieron con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, el subsecretario Mario Arizti, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie y autoridades del Ministerio de Economía (MEF). También participó el presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social, Rodolfo Saldain.

Alza dijo en rueda de prensa que el Directorio elaboró durante los últimos meses “una serie de escenarios posibles, modificando algunos parámetros” de la Ley Orgánica de la Caja “para equilibrar las cuentas del instituto y, con esos escenarios cuantificados y respaldados con información actuarial” se lo entregaron al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Según Alza, la propuesta consiste en una serie de “cambios paramétricos” que van a actuar a corto y mediano plazo mientras que otros apuntan al largo plazo. Las medidas para el corto y mediano plazo van en la línea de aumentar los ingresos “ya sea elevando la tasa de aporte de los activos como con una participación de los jubilados”.

Camilo dos Santos

Las de largo plazo van por el lado de ser “correctivas” del sistema paramétrico: edad de retiro, sistema básico jubilatorio, tasa de reemplazo y beneficios que hoy tienen los activos. “Estas son propuestas y escenarios globales. Luego de la entrega de este material, la próxima reunión que tengamos de trabajo se comenzará a elaborar el paquete general que va a quedar”, agregó el director de la Cjppu.

Otra de las medidas propuestas por el Directorio es la de aumentar a 15 categorías el sistema de fictos, que hoy tiene 10. “Estamos proponiendo pasar a 15 categorías donde los saltos entre categorías sean más chicos y proteger a las categorías más bajas, que es cuando el profesional empieza a trabajar”, explicó.

Blauco Rodríguez, por su parte, puntualizó que con esta medida se busca que “los saltos entre categorías sean mucho menores”, en el entorno de los $1.000 o $ 2.000. “Es para que tenga un menor impacto, sobre todo para los nuevos profesionales que están comenzando su carrera. Queremos transformar eso y que sea una caja amigable con el afiliado”, expresó.

Rodríguez valoró como “muy positiva” la reunión con el Ejecutivo y dijo que “ninguna de las propuestas fue rechazada por el MTSS”. A su vez, informó que se conformó un grupo de trabajo entre la Cjppu y el MTSS para trabajar y obtener resultados en las próximas semanas.

“Tenemos fe de que este desafío que tomamos cuando nos presentamos a la elección, conociendo la situación económica financiera crítica a la caja, la vamos a poder sacar adelante para que luego de tiempo para la transformación y el cambio de paradigma que la caja necesita”, manifestó.

Alza aclaró que se apunta a que la reforma de la Cjppu vaya “por un camino independiente” al de la reforma del sistema previsional uruguayo que en breve ingresará al Parlamento. “Tiene que ir por un camino independiente por la urgencia que la caja necesita. No olvidemos que el año que viene, en octubre, el Parlamento ya no puede tomar medidas para cambiar la realidad de la caja, por lo tanto tiene que hacerlo este año urgente”, agregó.

“La caja tiene fondos hasta el año 2024. Estamos trabajando para darle una mayor viabilidad en el corto y en el mediano plazo”, afirmó Alza.

El Directorio de la Cjppu busca abordar la crisis financiera que enfrenta el organismo y que significó cerrar 2021 con un déficit de $ 2.000 millones (US$ 49,9 millones). A su vez, los números rojos de la caja paraestatal para el período 2021-2026 estarían entre US$ 166 millones y US$ 262 millones en un escenario medio, mientras que en un escenario pesimista el monto estimado de los déficits iría desde los US$ 238 millones hasta los US$ 329 millones.