En seis meses todos los cajeros deberán tener instalado el sistema de entintado

El Poder Ejecutivo aprobó el instructivo elaborado por los ministerios de Interior y de Economía y Finanzas para la implementación del sistema de entintado de los cajeros automáticos en busca de reducir la cantidad de robos de los dispensadores de dinero.

El gobierno otorgó un plazo máximo de 90 días para implementar el sistema de entintado para los cajeros que funcionen durante las 24 horas “independientemente del lugar físico donde se encuentren”, y los que utilicen el formato de “isla” o sean “portables”, ya que son considerados como los “más expuestos a conductas criminales”.

En tanto, el resto de los cajeros automáticos tendrán un plazo máximo de 180 días a partir del lunes pasado para tener instalado el sistema de entintado.

El instructivo también otorgó quince días a las instituciones de intermediación financiera para presentar un “Plan de Adecuación ante la Dirección General de Fiscalización de Empresas (Digefe) del Ministerio del Interior”. En este plazo las entidades podrán solicitar que se excluya de la obligación a los cajeros que “por su ubicación y funcionamiento, presentan un nivel de exposición a conductas criminales muy bajo”, lo cual será analizando por la Digefe.

El decreto aprobado también establece los requisitos técnicos para la utilización del sistema de entintado de billetes y señala que los sistemas de seguridad podrán ser “pasivos” (sin la necesidad de tener sensores para su activación) o “activos” (con sensores que deberán estar conectados al sistema de alarmas). Además, le confiere al Banco Central la posibilidad de establecer “criterios de trazabilidad de la tinta”, los cuales deberán ser comunicados al Ministerio de Economía y Finanzas.

Más de 60 explosiones

Desde que esta forma de asalto se popularizó a partir de fines de octubre del año pasado fueron explosionados, hasta la fecha, más de 60 cajeros. En octubre de este año el Ministerio del Interior llevaba contabilizados 62 casos: en 24 oportunidades los delincuentes habían logrado huir con el dinero y fallado en los restantes 38. La modalidad delictiva fue importada de Europa y otros países de la región.

Semanas atrás, el Banco República había anunciado que los cajeros de la institución pública que "están más expuestos a acciones delictivas y que todavía no cuentan con el sistema de entintado, no dispensarán billetes y no recibirán depósitos entre aproximadamente las 19 horas de la noche y las 9 de la mañana siguiente”.