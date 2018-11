En su domingo de hincha, el Cebolla fue a cantar con la barra en la tribuna

El Cebolla no puede con su pasión. En 2004 la televisión lo enfocó en la barra de Peñarol cantando y saltando bajo lluvia. En 2011 se fue a Buenos Aires con la barra a alentar al carbonero en el partido de semifinales de la Libertadores. Y el domingo se volvió a plantar en la tribuna aurinegra cantando: “De visitante, o de local, adónde juegues voy a estar…”.

Cristian Rodríguez no ocultó su fanatismo por Peñarol y en lugar de optar por algún lugar reservado para los jugadores y dirigentes en el Franzini, se fue a ver el partido en medio de la gente y alentó como uno más a sus compañeros.

Allá por 2004 fue la primera vez que se lo vio con la barra y el hecho fue comentado porque el Cebolla había recibido un golpe en un partido contra Plaza Colonia y quedó al margen del plantel. El jugador no lo dudó y lejos de ir a la platea cumplió con la que hasta entonces era su costumbre: se fue a la tribuna. Se paró en la Ámsterdam y la televisión lo enfocó cantando y saltando con la barra bajo la lluvia.

En 2011 el jugador se fue con la barra a Buenos Aires para alentar al equipo en la Copa Libertadores como lo reveló en una nota en Montevideo Portal.

“Ah sí... para mí era re normal. Cuando yo no jugaba en Primera, iba siempre a la barra. Pero esa vez se enteraron y me criticaron. Mirá que en la Copa Libertadores de 2011, cuando Peñarol jugó la final con Santos, yo fui a Buenos Aires a alentar en la barra contra Vélez allá. Y fui a muchos partidos a la barra. Yo los conozco a todos. Pero no salía en la prensa, porque yo iba encapuchado. Prefiero ir ahí porque me siento un hincha más”.

El domingo el Cebolla arrancó en la tribuna Ghierra del Franzini y terminó en la cancha cantando y saltando con sus compañeros como un hincha más. El próximo domingo, de regreso a la cancha, buscará el bicampeonato del Uruguayo con el club de sus amores.