En tiempos de crisis, Dirección de Cultura confía en que no habrá recorte presupuestal

Como a todos, la pandemia del nuevo coronavirus la tomó por sopresa. Había sido oficializada en su cargo once días antes y tenía un sinfín de planes para ejecutar rápidamente.

Pero Mariana Wainstein, la nueva directora de Cultura está serena a pesar de todo y confía en sus planes. Poco tiempo atrás, aunque parezca una eternidad, en marzo, le decía a Búsqueda que se sentía "totalmente tranquila porque este gobierno no va a ahorrar en cultura. No es ahí donde va a hacer el ahorro". Y en esa postura se mantiene.

Consultada por El Observador (la entrevista completa se podrá leer este sábado 2 de mayo) sobre si recibió algún anuncio por parte del gobierno sobre eventuales recortes en el presupuesto planificado ante la situación actual, Wainstein aseguró que no se le informó nada por el estilo y que sigue tranquila con los planes previstos. "Tenemos que aprender a gastar bien. Hay que saber cuándo es una inversión y cuándo un gasto. Me da la impresión de que el gobierno tiene la convicción de hacer inversiones contundentes a largo plazo para desarrollar el tema cultural", dijo.

En ese sentido, advirtió que en su gestión se está "planificando un buen gasto, una buena inversión" y que se están "potenciando fuerzas dentro del ministerio" porque había tareas que se estaban "duplicando y triplicando".

"Por ejemplo, buscamos potenciar dos secciones que hacían lo mismo pero por separado para que vayan juntas, y eso se puede ver como un ahorro o como algo que se potencia. Capaz por separado cada uno gasta 10 pero juntos gastan 18 entre los dos", consideró.

Sin "humo"

Wainstein está convencida de que Uruguay necesita "más y mejor cultura". Para eso, desde su lugar y de acuerdo a lo que había informado a Búsqueda, pondría el énfasis en tres ejes: uno con el Estado, para generar una red con todas las personas que trabajan en cultura. Otro en crear un "equipo fuerte" en la dirección que ahora comanda, y después otro en fortalecer todos los institutos -el de Artes Escénicas, el de Fomento de la Lectura, el de Artes Visuales y el de Música- para lo que envió un artículo en la ley de Urgente Consideración (LUC) que ahora se analiza en el Parlamento.

Y la directora asegura que tomará resoluciones para que esa "más y mejor cultura" sea una realidad.

"Tengo la convicción de que no vamos a vender humo, vamos a hacer cosas que tengan resultados que se vean, y vamos a tomar resoluciones prácticas", dijo a El Observador.

Por otro lado consideró "raro" que en el imaginario colectivo siempre esté presente el hecho de que en tiempos de crisis la cultura es lo primero que se recorta.

"La cultura no se puede recortar mucho porque tampoco es mucha la inversión, si ves el presupuesto nacional...tampoco haría la gran diferencia", dijo, aunque sí dejó clara su postura de que en todas las oficinas del Estado se puede ser más eficiente. En general la asignación de presupuesto a cultura no llega al 1% del Producto Interno Bruto (PIB). "Lo barato sale caro. A mi me sirve que funcione y que dé todavía mucho más ganancia. El tema no es tanto cuánta plata si no a cuánta gente le sirve, qué va a significar a largo plazo", concluyó.

Desbloquear los Fondos de Incentivo Cultural

Todo empezó cuando hace más de 10 años Wainstein se presentó a un llamado por Internet para un proyecto que tenía que ver con trabajar con proyectos culturales y el sector privado. "Me llamaron (desde la DNC) y me dijeron que tenían una ley y necesitaban trabajar sobre eso", cuenta. Se trataba de los Fondos de Incentivo Cultural (FIC).

Así, entre 2007 y 2010 la directora de Cultura tuvo una participación clave en la coordinación de la creación de los FIC, que comenzaron a funcionar en 2009. Pero a fines del año pasado, estos fondos se frenaron después de la Auditoría Interna de la Nación presentara un informe donde se constató la falta de controles y transparencia en la asignación del dinero. Y ahora, desde la Dirección Nacional de Cultural (DNC) se está buscando "desbloquear", según dijo la jerarca que aclaró que van "de a poco", porque se trata de un tema con investigaciones abiertas. También se esperan los resultados de una investigación administrativa que inició la exministra María Julia Muñoz.

Por otro lado, la directora de la DNC destacó que el Estado renunció a un espacio fiscal para los FIC de 40 millones de pesos en dos entregas de 20 millones.

"Al haberse bloqueado los FIC quedaron paralizados unos 2 mil proyectos, y cada uno tiene mucha gente. Por lo menos hay 125 personas que perdieron su fuente laboral", explicó Wainstein y agregó que buscar la forma de reactivar estos fondos también es una forma de hacerle frente a la crisis actual. "Tenemos a unos de los sectores más emprendedores del país y tenemos que reactivarlo, los FIC son un gran instrumento para eso".