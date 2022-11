En Ucrania llegó el general invierno y complejiza aún más el desarrollo del conflicto

Fuertes nevadas y temperaturas bajo cero dicen los portales meteorológicos sobre Kiev desde este lunes mientras millones de hogares están afectados por los cortes de energía. Los ataques de misiles rusos a las usinas eléctricas producen, en este fin del otoño, un efecto devastador.

Faltan tres semanas para el comienzo de un invierno que toma al presidente Volodomir Zelensky en un escenario más que complejo. Su inesperada victoria en tomar la ciudad de Jersón puede ser también un dolor de cabeza más. El termómetro esta semana comenzó con 6 °C pero las previsiones llevan a temperaturas bajo cero para los próximos días.

En efecto, mientras los efectivos rusos cruzaban el río Dnieper a su orilla oriental, parte de la vida cotidiana de esa ciudad recuperaba cierta normalidad. Comercios que abrían, talleres o fábricas que empezaban a moverse. Mientras el clima se hace más riguroso, los ataques de la artillería rusa instalada del otro lado del río también se orientan hacia la provisión de energía.

Con temperaturas heladas en muchas ciudades ucranianas, la empresa que opera la red eléctrica nacional, Ukrenergo, anunció el sábado que la producción de electricidad solo podría cubrir tres cuartas partes de las necesidades de consumo y que serían necesarias restricciones y cortes en el suministro nacional.

Por su parte, Sergei Kovalenko, director de operaciones de Yasno, la empresa que suministra electricidad a Kiev, dijo que la situación había mejorado en la ciudad, pero que seguía siendo "bastante complicada". Explicó que los residentes tendrán acceso a la electricidad durante cuatro horas al día.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, dijo en un video difundido en Telegram que se habían creado 430 centros de acogida para los residentes que padezcan frío y que más de 100 de estos espacios están preparados en caso de condiciones extremas.

En este escenario, lo que parecía un avance de las tropas ucranianas, se modifica. No solo por el menor ritmo de las operaciones militares en los últimos días, sino porque la cadena de abastecimientos en invierno requiere volúmenes de alimentos mayores y las rutas en muchos casos se verán afectadas a medida que el invierno avance.

El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), con sede en Washington advirtieron este fin de semana que las fuerzas armadas ucranianas “tendrán que lidiar con fuertes lluvias y terreno fangoso, que ralentizan su avance”.

El ISW advierte que “no está claro si alguno de los bandos está preparando actualmente una gran ofensiva o una contraofensiva". Las ventajas de Rusia, en términos operativos, son varias. No depende de la asistencia de armamento por parte de otras naciones como sí depende Ucrania. Además, las líneas de abastecimiento en territorio ruso no fueron afectadas por ataques ucranianos, como sí lo son las tropas de Kiev.

En cuanto a la situación en Jersón, cabe recordar que fue una de las primeras ciudades ocupadas por los rusos. La contraofensiva ucraniana tuvo como contrapartida una retirada al lado oriental del río Dnieper. Lo que parecía un fracaso ruso, ahora se muestra como una gran dificultad para Zelensky. Los bombardeos de estos últimos días de la artillería de Vladimir Putin provocaron apagones sostenidos en muchos barrios y también que muchos residentes hayan optado por huir de la ciudad.

Hasta el sábado 26 de noviembre, al menos 32 personas habían muerto en los bombardeos rusos a esta región del sur de Ucrania desde la retirada, según informó el jefe de la Policía, según consigna la agencia AFP.

"Los bombardeos rusos diarios están destruyendo la ciudad y matando a los residentes pacíficos. En total, Rusia ha matado a 32 civiles en la región de Jersón desde la desocupación", dijo el jefe de la Policía Nacional, Ihor Klymenko, en una publicación de Facebook.

Para mejorar las cuentas del país y no agrandar el endeudamiento que padece Ucrania, Volodomir Zelensky acaba de crear el programa Granos de Ucrania, un plan para exportar cereales a los países más pobres de África. Los alimentos salen por puertos ucranianos del Mar Negro merced a un acuerdo firmado en agosto con Rusia.

"Planeamos enviar al menos 60 barcos desde puertos ucranianos a países con mayor riesgo de hambruna y sequía", dijo el mandatario ucraniano. La consecución de ese plan depende también de la voluntad de cumplimiento de Vladimir Putin.

Zelensky anunció que había recaudado US$ 150 millones de más de 20 países y la Unión Europea para exportar a Etiopía, Sudán, Sudán del Sur, Somalia y Yemen. En un mensaje de video, el presidente francés Emmanuel Macron prometió seis millones de euros en ayuda adicional para las exportaciones de cereales ucranianos, vitales para el abastecimiento de muchos países de África y Asia.

Zaporiyia

Mientras el escenario de guerra se ve complicado aún más por la duración del conflicto y la llegada del invierno, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, desmintió los rumores de que militares rusos se preparan para retirarse de la central nuclear de Zaporoiyia.

El presidente de la empresa ucraniana Energoatom, Piotr Kotin, afirmó el domingo que en las últimas semanas ha habido "indicios" de que los rusos podrían abandonar la planta. Energoatom es la empresa ucraniana que operaba esa central nuclear antes de que las tropas rusas la ocuparan.

Peskov salió al cruce de esa versión ucraniana a las pocas horas. La central nuclear está bajo control ruso desde marzo pasado. Moscú afirma que su presencia en la planta es para “evitar fugas de materiales nucleares y radiactivos”. Lo cierto es que los rusos apagaron los seis reactores de la planta. Eso es menos energía para Ucrania.

Este escenario complejo fue analizado el domingo por Simon Tisdall, columnista del diario londinense The Guardian, quien advierte los riesgos que corre Kiev de tener menos apoyo de Estados Unidos y la Unión Europea (UE), tomados por sus propias realidades.

La ola de protestas en los países europeos no es precisamente contra las sanciones de la UE contra Rusia, sino por los costos que deben pagar sus ciudadanos. Los líderes europeos también vivirán un crudo invierno y las facturas energéticas no tienen las subvenciones suficientes como para no golpear sobre el bolsillo de sus ciudadanos.

Según Tisdall es posible que haya una "enorme crisis humanitaria y migratoria" dentro mismo de los socios de la UE. El ritmo de la entrega de armas así como de créditos a Ucrania va disminuyendo a medida que sus propias realidades les imponen atender necesidades domésticas.

En cuanto a Estados Unidos, el columnista de The Guardian advierte que la ayuda a Kiev podría recortarse cuando los republicanos ocupen los escaños del Congreso en enero y la Cámara de Representantes esté bajo el control de la oposición a Joe Biden.

Desde el inicio de invasión rusa, la respuesta de la UE, de Estados Unidos y otras naciones fue la de imponer severas sanciones a Moscú. La contrapartida fue, y sigue siendo, el aumento de los precios de la electricidad, el combustible y los alimentos en Europa y Estados Unidos.