En vivo: Senado discute prórrogas a licencias médicas y designaciones de jerarcas

El Senado de la República sesiona este martes con carácter “grave y urgente”, para tratar el proyecto de ley que regula las licencias médicas de los funcionarios públicos.

Además los senadores tienen en agenda discutir dos informes entrados desde la Comisión de Asuntos Administrativos, para votar las venias para el vocal propuesto para integrar el directorio de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Julio Micak; y del vicepresidente designado en el directorio del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), Rubén Pintos.

El Frente Amplio ya anunció que no acompañará la designación del coronel retirado para que ocupe el lugar del exvocal Enrique Montagno.

El proyecto sobre licencias médicas fue uno de los temas más debatidos previo a la aprobación de la ley y los senadores Jorge Gandini (Partido Nacional), Tabaré Viera (Partido Colorado) y Raúl Lozano (Cabildo Abierto) entienden necesario postergar por 60 días el inicio del nuevo régimen previsto para el 1° de abril.

Los funcionarios públicos que se enferman tienen la posibilidad de acceder a licencia por enfermedad y no se les descuenta ningún monto de su salario. Sin embargo, el Presupuesto votado en 2020 establece que a partir del 1° de abril el sistema se equipara con el de los privados. Esto significa que los primeros tres días de estar certificado el trabajador no recibe su salario y a partir del cuarto día cobra el 75%.

El senador nacionalista Jorge Gandini, dijo a El Observador este martes que “probablemente” salga por 30 días, “que es más o menos el tiempo que se demoró el Poder Ejecutivo. Estamos en condiciones de votar esa prórroga”.



Uno de los principales impulsores de las modificaciones al sistema de licencias médicas es el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie. El nuevo sistema permite generar ahorros para el Estado porque tiene que pagar menos días de licencias médicas.

Julio Micak

Sobre la designación del vocal de ASSE, el senador nacionalista Gustavo Penadés, recomendó votar la designación. Por el contrario, el frenteamplista Charles Carrera, dijo que “hoy sería una muy buena oportunidad que se lleve en consideración en diciembre del año pasado, convocando a una ‘comisión covid’ para dar seguimiento a estos temas.

El Frente Amplio no puede acompañar la venia de vocal mientras no se esclarezcan situaciones de público conocimiento (...) No es sobre la persona”, añadió. "Han quedado dudas e interrogantes en el accionar de ASSE". Y pidió saber quiénes fueron contratados y sus perfiles.