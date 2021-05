Encuentran restos de 215 niños en una fosa común dentro de una escuela en Canadá

Se trata de antiguos estudiantes de la Kamloops Indian Residential School en Columbia Británica, en el oeste de Canadá, que cerró en 1978.

El hallazgo fue anunciado este jueves por la jefa de la comunidad aborigen Tk'emlups te Secwepemc.

El primer ministro Justin Trudeau calificó el hallazgo como un "doloroso recordatorio" de un "capítulo vergonzoso de la historia de nuestro país".

Los dirigentes de la comunidad se encuentran trabajando con especialistas en museos y la oficina forense para establecer las causas y el tiempo exacto de las muertes, que actualmente se desconocen.

Rosanne Casimir, jefa de la comunidad en la ciudad de Kamloops en Columbia Británica, afirmó que el hallazgo preliminar ponía en evidencia una pérdida impensable que nunca fue documentada por los administradores de la escuela.

Estas escuelas de Canadá funcionaban como internados obligatorios administrados por el gobierno y las autoridades religiosas durante los siglos XIX y XX con el objetivo de integrar por la fuerza a los jóvenes indígenas.

El internado Kamloops era la más grande de todo este sistema, que se conoció con el nombre de Sistema Escolar de Residencias Indígenas.

Inaugurada bajo la administración católica en 1890, llegó a contar con hasta 500 estudiantes cuando alcanzó su punto máximo en la década de 1950.

El gobierno central asumió la administración de la escuela en 1969, utilizándola como residencia para estudiantes locales hasta 1978, cuando fue cerrada.

Según los voceros de Tk'emlups te Secwepemc, los restos fueron encontrados con la ayuda de un georradar durante una inspección de la escuela.

"Hasta donde sabemos, las muertes de estos niños nunca fueron documentadas", aseguró Casimir. "Algunos de ellos tenían apenas tres años".

"Buscamos una manera de confirmar los hechos con el más profundo respeto y amor por esos niños perdidos y sus familias, entendiendo que Tk'emlups te Secwepemc es el lugar de descanso final para estos menores".

La comunidad señaló que se había acercado a las comunidades cuyos niños habían asistido a esta escuela.

También afirmaron que esperan obtener hallazgos preliminares a mediados de junio.

La directora forense de la Columbia Británica, Lisa Lapointe, le explicó a la emisora ​​canadiense CBC que se encuentran "en las primeras etapas del proceso de recopilación de información".

Las reacciones han sido de conmoción, dolor y arrepentimiento.

"Las noticias sobre los restos que se encontraron en la antigua escuela residencial de Kamloops me rompen el corazón", escribió Trudeau en un tuit.

