Enrique Antía apuesta a la tecnología para combatir la delincuencia en Maldonado

Tras los golpes comando que en menos de dos semanas sacudieron a Maldonado, el intendente Enrique Antía habló telefónicamente con El Observador y adelantó que el departamento tiene previsto sumar 300 cámaras de videovigilancia a las 1.200 que ya están funcionando.

Más allá de que las tareas de prevención están en manos de la Policía y del Ministerio del Interior, Maldonado viene colaborando en capacitación y entrenamiento de funcionarios policiales y de la Prefectura. En su charla adelantó también la implementación de un plan para la prevención y asistencia a la adicción a las drogas que será lanzado este viernes con la presencia del presidente de la república, Luis Lacalle Pou.

¿Cuáles son las medidas en prevención que se están implementando en Maldonado en materia de seguridad?

Nosotros instalamos en Maldonado un centro de monitoreo, muy exitoso y muy moderno. Hicimos una inversión muy grande para ayudar al gobierno. Si bien no es una obligación de la Intendencia trabajar el tema de la seguridad, hicimos una inversión para apoyar al gobierno nacional.

¿De cuántas cámaras estamos hablando?

De 1.500, ahora hay 1.200, pero estamos ampliando a 1.500. Todo el departamento, sellado. Maldonado es un departamento que tiene 100 km de costa y 100 km hacia el norte. Todo el departamento tiene un sistema controlado.

Lacalle Pou en uno de los centro de monitoréo

¿Cómo es el trabajo junto a la policía?

El centro de videovigilancia lo financia Maldonado, pero los funcionarios que trabajan son funcionarios policiales que hicieron su especialización, los entrenamos nosotros junto a la empresa de la que adquirimos las cámaras de video seguridad.

¿Cómo están distribuidas las cámaras?

Hubo un programa en el que intervino el Ministerio del Interior, el Comando de Maldonado de la Policía, la Intendencia y una empresa israelí especialista en seguridad que fue la que armó el proyecto. Es interesante porque primero se hizo una encuesta, a través de una aplicación, donde los vecinos del departamento opinaban dónde debería haber cámara de videovigilancia y por qué. Hubo una gran participación ciudadana y a partir de esa base a su vez se trabajó con la empresa para la instalación de las cámaras.

¿Se acuerda cuántos ciudadanos participaron?

Cinco mil que eligieron puntos y sobre esta la Policía hizo un estudio técnico donde se logró el cerramiento de la ciudad. Prácticamente se instalaron en todo el departamento. Las cámaras de videovigilancia están en todos los espacios públicos, puntos principales, cruces de avenidas y entradas y salidas del departamento.

Con estas cámaras se ha logrado mucha prevención. En los últimos dos, tres años. Empezamos en el 2016 y en diciembre de 2017 empezó a funcionar y ahora estamos haciendo una ampliación. Son cámaras inteligentes con aplicaciones interesantes que refuerzan en el tema de seguridad

Es muy bueno porque es el único lugar donde se integra no sólo la Policía sino la Prefectura que custodia la costa. Policías y prefectos trabajando juntos. Antes había una línea divisoria, por celos profesionales y ahora están integrados en todo.

Centro de monitoréo

¿Qué otras iniciativas están trabajando en la prevención en especial mirando a la temporada?

Este viernes se inicia un plan piloto de prevención de drogas en todo el departamento que será lanzado por el presidente de la República. El Estado ha estado ausente en esta problemática de la prevención de las drogas, así como que ha fracasado en este tema tan sensible para la comunidad. La intendencia con esto de la cercanía con la comunidad ha encarado un plan piloto que integra el sector privado de la ciudad, junto a la salud pública, con un convenio con la ASE y las organizaciones vinculadas a la iglesia, evangelistas, ONGs, todos aquellos que están trabajando en prevención y desintoxicación, estamos armando una mesa departamental de prevención de las drogas y ahí vamos a encarar distintas tareas que venimos trabajando en ellas.

¿En qué consiste el plan de prevención?

Básicamente en todas las policlínicas municipales del departamento vamos a tener personal dedicado en captar a aquellos chicos con problemas de drogas. Los integramos a los programas de autoayuda o comunitaria y si hay que desintoxicar lo derivamos, tenemos médicos, tenemos psicólogos, psiquiatras en tres lugares del departamento. Estamos instalando juntos a una ONG, hoy tenemos un centro de desintoxicación, vamos a tener tres. En un hospital público vamos a ampliar camas para recibir la primera instancia de desintoxicación y por otro lado tenemos un plan de capacitación laboral para todos aquellos que quieran insertarse en el mundo del trabajo. Tenemos hoy destinados 25 cupos de trabajo para jóvenes que se están recuperando y están buscando trabajo. Tenemos un servicio de emergencia donde esos jóvenes comienzan a hacer sus primeras armas.

¿Y con respecto al turismo en la temporada?

Los turistas se integran a la población estable, nosotros tratamos a todos por igual.

¿Pero lo que respecta a los boliches bailables, fiestas, bares?



Es un área que no nos corresponde a nosotros y es el Estado el que tiene los controles, pero nosotros igualmente estamos arriba de las fiestas constantemente y en especial de las autorizaciones inspeccionando, pero no hemos tenido mayores dificultades.

La droga es un tema está vinculado a la seguridad y hay una cosa muy importante que pasó estos dos años, con el cambio del gobierno nacional. En el departamento de Maldonado se están cerrando entre 70 u 80 bocas de pasta base cuando antes no se cerraban ni una, ocho, diez, nueve, ahora se está haciendo un combate frontal.

El incendio en shopping y la reunión con Luis Alberto Heber

"Con Luis Alberto Heber hemos hablado con el Ministerio del Interior, tiene que ver con los bomberos e incendios y la experiencia del incendio del shopping fue muy dura para Maldonado. Ahí trabajaban dos mil personas y de un día para el otro se paró. Ahora se reabre parcialmente pero nos deja también el mensaje de que falta infraestructura de apoyo".



"Es por eso que esta semana la intendencia, junto al sector privado, va a coordinar una asistencia monetaria para comprar un equipamiento de última generación en materia de altura, y que hoy no lo tiene Maldonado. Hay varios empresarios privados que quieren colaborar. La misma intendencia y la misma fundación que tenemos en apoyo a la seguridad vamos a comenzar una campaña para dar garantías en la zona".

Los últimos golpes comando

¿Hay temor en la comunidad en especial luego de los dos golpes comando que se vivieron en el lapso de dos semanas?

Evidentemente es información que tenían, fueron precisos, alguna información interna lograron. No son gente de acá, son gente que vinieron de otro departamento a generar esos robos, están parcialmente identificados, no quiero profundizar para no entorpecer la investigación, pero los investigadores son muy optimista en lograr la captura. Es muy importante ese trabajo, gracias a las cámaras pasó que un día una banda pesada, de mexicanos y panameños, robó el Conrad, en tres o cuatro días agarraron a todos. Otro caso fue un intento de robo de cajeros, robaron un cajero y no pudieron robar más. Como que se está trabajando y se está logrando la detención.

¿Las cámaras están ayudando a la actual investigación?

Con respecto a los últimos golpes las cámaras lograron demostrar dónde pasaron, de dónde salieron, eran muy profesionales, pero hay una línea de trabajo en este sentido. Las cámaras son importantes, en los últimos tres años gracias a las cámaras el cien por ciento de los homicidios fueron aclarados. Tal es nivel de precisión e información que aportan, las cámaras estas, pero a su vez la combinación con las cámaras privadas, el trabajo de analítica que se hace en virtud de la sumatoria información pública y privada ha permitido avanzar muchísimo y eso los delincuentes también lo sabe es por eso que cuando vienen o lo hacen muy profesional o corren riesgo. Nosotros hicimos una inversión, de más de 20 millones de dólares, pretendemos dar una señal de prevención. Somos el único departamento del país que tiene el sistema completo. Hay algo que tiene Montevideo, pero esto es la última tecnología Israelí, el proyecto y el programa fue auditado por Israel y controlado cada seis meses en su funcionamiento, es así como nos estamos adaptando a los cambios.