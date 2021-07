Entre alusiones históricas y triunfalismo, militantes contra la LUC llegaron casi a las 800 mil firmas

"Si esto no es el pueblo, ¿el pueblo dónde está?”, “si esto no es el pueblo, ¿el pueblo dónde está?”, “si esto no es el pueblo, ¿el pueblo dónde está?”, se repitió a coro casi sin parar durante toda la jornada. Entre medio, variando como quien lo hace obligado, los militantes entonaban algunas otras. "Se va, se va la LUC, los asaltantes se van”, cantaban al ritmo de una despedida de murga.

Banderas y tapabocas de todos los colores inundaron la calle Jackson desde pasado el mediodía. La inscripción "PIT-CNT" debajo de cada uno era lo que unía a militantes, cuya mayoría portaba remeras de distintos gremios que están afiliados a la central sindical. La masa de gente que ocupaba la calle rodeaba un camión de puertas abiertas al que se subían las firmas cuando ya se habían pasado las 14 horas y el clima era de jolgorio porque ya sabían que se había superado ampliamente el objetivo de las 672.000 firmas y habían arribado a 797.261 rúbricas. Con ellas, si no hay una enorme descarte por parte de la Corte Electoral, los impulsores del referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgencia aprobada por el gobierno podrán acceder a su objetivo de someter la norma a una consulta popular en las urnas. Abrazos, cánticos y gritos –entre ellos mismos no se escuchaban por los incesantes bocinazos de autos que pasaban cerca–fueron el resumen de la celebración en la sede del PIT-CNT. Cuando pasaban dirigentes sindicales, la gente explotaba. Los llenaban de aplausos y se acercaban a abrazarlos emocionados. "¡Arriba los que luchan!", "¡se la dimos bien dada!", fueron de las expresiones que más se repitieron cuando la euforia de haber logrado una "hazaña" –como la definió el integrante de la Comisión Proreferéndum, Rafael Michelini– ni siquiera a ellos les terminaba de parecer real. Al 4 de julio faltaban 40 mil firmas. "De llegarse daremos el debate" El presidente Luis Lacalle Pou dijo al conocer la noticia de las firmas alcanzadas que "ahora tiene plazo la Corte Electoral para constatar que se haya llegado a las firmas. De llegarse daremos el debate". Agregó que luego de ese momento se harán "los análisis políticos". "Nos han escuchado en campaña electoral y durante el principio del gobierno difundir el documento, el anteproyecto y la ley. Insistimos en que es una buena ley", afirmó. Con casi todas las firmas subidas en el camión y un número que se actualizaba constantemente mientras era vitoreado por los militantes, se hicieron presentes los intendentes Carolina Cosse, Yamandú Orsi y Andrés Lima. Apenas llegaron, la atención se volcó hacia ellos. Se abrazaron y sacaron fotos con los adeptos. Lo sucedido "es un llamado a la democracia. Al diálogo. A no tratar a la ligera temas que son sustanciales para la vida del país", definió Cosse. Leonardo Carreño Carolina Cosse, Fernando Pereira y José Olivera en la puerta del PIT CNT Consultado sobre lo que más le preocupaba de esta legislación, Orsi subrayó: "A mí me preocupa el mecanismo en sí, nunca había habido una ley donde 14 o 15 aspectos de la sociedad uruguaya son considerados en una sola ley y con un tratamiento de urgencia". El líder que logró llenar "cuatro Maracaná" “Esta fue toda tuya Fernando”, le gritó un militante al presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, mientras salía de la central sindical.



El sindicalista lideró la cruzada por la reunión de firmas desde su lanzamiento el 29 de diciembre del año pasado.



"Son cuatro Maracaná del 50 repletos", dijo entusiasmado mientras se subían las firmas al camión. "El pueblo dio su veredicto, ahora empieza el segundo tiempo", agregó y afirmó que “mañana (por el viernes) empieza la campaña”. Pero el panorama político no se redujo a los jefes comunales. Michelini, integrante de la Comisión Proreferéndum por el Frente Amplio y exsecretario político de la fuerza, estuvo allí y celebró que se hayan conseguido "más de 300 cajas". “Fue desbordante”, resumió. También estuvo presente el presidente del FA, Javier Miranda, y varios legisladores. Entre ellos, el senador Alejandro Sánchez. “Traje a mis hijas, me parece que es importante que lo disfruten como lo disfruté yo en el 89 es un momento histórico”, dijo a El Observador. Entre los sindicalistas estaba el presidente de Fenapes, José Olivera, quién mostró una planilla casera en la que se indicaba cuántas firmas habían sido obtenidas por el PIT-CNT y cuántas por la militancia del Frente Amplio. Ese reporte de las 14:50 daba cuenta de 796.526 firmas que se dividían en 339.935 provenientes de la central sindical y 455.918 de la fuerza política, a las que se sumaban 673, cuyo origen no se especificaba. Paula Ojeda La planilla manuscrita del dirigente de Fenapes José Olivera sobre el origen de las firmas Minutos después de las 15 horas comenzó una caravana de vehículos tapados con banderas de los distintos sindicatos, al mejor estilo del final de la campaña electoral. Las bocinas no dejaban de sonar hacía más de una hora y la hilera de autos subía a paso de hombre por la calle Guaná, mientras vecinos a pie acompañaban en una tarde que aparentaba ser primaveral. Cuando la caravana llegó a 18 de julio, la celebración pasó de ser casi exclusivamente sindical y militante para que cientos de personas se acercaran a la vereda. “¡Uruguay, Uruguay!”, “¡Vamo´ nosotros!”, “¡Gracias!”, le gritaba la gente que hacía pedazos la calma urbana de un día normal en la avenida más importante del país. Leonardo Carreño Caravana de militantes contra la LUC Metros antes de entrar a la circunvalación de la Plaza Independencia, todo se intensificó. Las banderas con militantes se avanzaban tímidamente sobre los autos y felicitaban a los que pasaban. Quienes estaban ahí en ese momento no tenían otro motivo que festejar ese triunfo. La estatua de José Gervasio Artigas de fondo, un día agradable y de sol. “Perfecto”, concluían los presentes. Una de las decenas de autos que pasaron por allí, fue el que conducía la directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo, María Inés Obaldía, y cuya copiloto era Carolina Cosse. En el asiento de atrás, el intendente salteño Andrés Lima. A la montevideana la recibieron al grito de “¡presidenta!, ¡presidenta!” y debió bajarse del auto para saludar a los adeptos y que finalmente la dejaran continuar su camino hacia la Corte Electoral. Paula Ojeda Carolina Cosse en la caravana de militantes contra la LUC Minutos antes de las cinco de la tarde, la Comisión Proreferéndum pudo llevar a cabo lo que los mantuvo en vilo los últimos 192 días: comenzaron a descargar los 307 cajones con firmas en la Corte Electoral. En la calle Ituzaingó la escena parecía el final de una película que había ido in crescendo. La puerta de la Corte Electoral, abierta. En el medio de la angosta calle de la Ciudad Vieja, un camión que llevaba una bandera grande de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB) y que era acosado por militantes que se pedían permiso los unos a los otros para poder estar más adelante y ver mejor. Leonardo Carreño Militantes contra la LUC frente a la Corte Electoral el día de la entrega de firmas Las bocinas se reemplazaron por tambores y, desde el camión, se pasaban cajas con firmas. De la cadena participaban Marcelo Abdala, secretario general del PIT CNT, Martín Pereira, presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) y secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) y el intendente Andrés Lima, entre otros. “Una, dos, tres, cuatro”, contaban las cajas como las Copas América. Las alusiones futbolísticas no quedaron allí. “Volveremos, volveremos, volveremos otra vez”, se cantó a coro en varias oportunidades. Además, se cantó el himno nacional y se gritó y festejó el verso “¡sabremos cumplir!”. Leonardo Carreño Militantes contra la LUC frente a la Corte Electoral el día de la entrega de firmas Las más de 40 mil firmas conseguidas en poco menos de cuatro días le imprimía un tinte heroico al ambiente. “¡Se escucha!, ¡se escucha!, ¡arriba los que luchan!”, gritaban. Todo héroe tiene su villano y los militantes contra la LUC tenían identificado el suyo: “Y ya lo ve es para el 'cuqui' que lo mira por tv”. Mientras afuera se vivía como el festejo tras la final de un campeonato del mundo, adentro Fernando Pereira –por el PIT CNT-, Rafael Michelini –representante por el FA-, Soledad González –representante por la Intersocial Feminista-, Gustavo González -delegado de las Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam)- y Daniela de Polsi hacían el trámite correspondiente para la presentación de las firmas. Cuando se acercaban las 18 horas y todas las cajas hacía rato habían sido entradas, la mayor parte de la militancia comenzó a dispersarse. La noche se cerró con declaraciones de Michelini, en representación del FA, y de Abdala por el PIT CNT. Para la central sindical lo acontecido es una “inflexión política”. Abdala lo llamó “tsunami democrático” y “terremoto político”. También aprovechó para despacharse contra algunos exponentes del oficialismo que acusan al movimiento sindical de estar sufriendo una crisis de representatividad. "Aquí hay un enorme respaldo a un planteo que tuvo origen en el movimiento sindical". "El pueblo uruguayo ha tenido hazañas de todo tipo, hizo 15 días de huelga cuando vino el golpe militar. Tuvo un plebiscito por 'no' en plena dictadura. Esta es otra de las hazañas que hemos hecho", comparó Michelini. El referéndum será a principios del 2022 La Corte Electoral contará con 150 días para ver si alcanzan el 25% del padrón electoral al día de presentadas las firmas –este 8 de julio hay 2.686.174 habilitados para votar– y luego evaluar su procedencia. Es decir, que no deban ser excluidas por algún motivo.



Si se comprueba que se alcanzó el 25% del padrón con firmas aceptables, cuentan con 120 días para fijar la fecha de la consulta popular.



El sufragio será obligatorio y votarán por el "sí" aquellos que quieran derogar los 135 artículos de la LUC y por "no" quienes prefieran mantenerlos. El ministro de la Corte por el Frente Amplio José Korzeniak estima que será agendado para principios del 2022.