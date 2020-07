Entre brillantina, pelucas y tapabocas: recibirse de médico durante una pandemia

Por María Clara Lussich

"No, no me preguntes mucha cosa porque lloro, estoy demasiado emocionada”, advierte Liria detrás de su tapaboca y luciendo una remera que dice: “Soy mamá de una doctora”. Para los familiares de los flamantes médicos, esta graduación significa que todo el esfuerzo, el estudio y el sacrificio valieron la pena. Como si fuera poco, se convierten en parte del cuerpo sanitario en su momento de mayor trabajo y valoración: una pandemia mundial.

Los alrededores del Obelisco están inundados de colores. Huevos, brillantina, yerba, pelucas, espuma y algún tapaboca. Podrían ser más, eso es cierto. El coronavirus definitivamente jugó su papel en este festejo. Originalmente, los recién recibidos celebran en el Mercado del Puerto, pero este año, para evitar la aglomeración y las multitudes, las autoridades de la Universidad de la República (Udelar) decidieron cancelar el clásico festejo y pedir a los alumnos que celebren con sus familiares y amigos en el Parque Batlle.

“En plena pandemia, creo que tener tantos médicos nuevos es una bendición”, dice Liria. La gratificación de terminar una carrera tan larga y sacrificada parece multiplicarse por mil. El festejo está cargado de simbolismo por el valor y el respeto que toda la ciudadanía tiene, más que nunca, hacia el personal de la salud.

Camilo dos Santos

“La verdad es que no pudimos festejar como corresponde en el Mercado, pero no nos importa, es una situación rara y tenemos que adaptarnos”, dice Emmanuel Sosa, que piensa especializarse en infectología, quizá el área que ha estado más en el tapete desde el 13 de marzo. “Juro que ya me gustaba de antes”, bromea. Mientras se limpia la yerba que tiene en el pelo dice: “La pandemia a mí me da más ganas de trabajar, me doy cuenta de que realmente estudié lo que quería, lo que más me gusta”. “Él siempre nos dijo que quería ser médico y verlo hoy la verdad que nos llena de orgullo”, dicen sus padres mientras lo miran festejar.

Llega la ambulancia del Pereira Rossell, donde muchos de los recibidos hicieron su internado durante los últimos seis meses, y toca la bocina mientras prende la sirena. Todos gritan y cantan. “La pandemia no quita la alegría, eso seguro”, comenta Agustín Santos, otro flamante médico que piensa especializarse en ginecología. En su caso, empezó la carrera en el 2013 y está convencido de que “todo valió la pena”.

Algo similar piensa Virginia Silvia, quien ante la pregunta de cómo se siente ser parte del cuerpo sanitario en el contexto del coronavirus responde: “miedo, mucho miedo”, a lo que agrega que “es una responsabilidad enorme y creo que nunca más nos vamos a olvidar de que vivimos los últimos meses del internado en medio de una crisis sanitaria y nos recibimos a pesar de todo”.

Primero en grupos pequeños y respetando medianamente la distancia social, los graduados y sus allegados festejaron en las diferentes plazas y veredas de Parque Batlle. Ya sobre las 14 horas, la multitud era inevitable. Lo que se quiso evitar en el Mercado del Puerto de alguna manera se vivió en Parque Batlle, aunque definitivamente no con el descontrol ni la aglomeración de todos los años.

Camilo dos Santos

“Pará que me pongo el tapaboca para contestarte”, expresa Sofía Cibotari. A su alrededor, hay una mujer con una remera que dice: “Soy madrina de la doctora”, un hombre con otra de: “Soy papá de la doctora” y varias jóvenes con: “Soy amiga de la doctora”. Ella dice que siente “mucha responsabilidad, nosotros ahora como médicos nos tenemos que cuidar el triple”.

Como todos los 31 de julio, hay una nueva generación de médicos en el país. “Personalmente es un logro que hasta ahora creo que no había tenido en mi vida”, cuenta emocionado Agustín Santos. Este sábado, los alumnos de medicina que celebrarán el año que viene comienzan sus respectivos internados en diferentes hospitales del país.

En Twitter, los graduados fueron tendencia con el hashtag #Doctores2020 y hubo desde fotos familiares o con amigos hasta felicitaciones por parte de autoridades de la salud.