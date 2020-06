Entre incertidumbre y reclamos al gobierno ya se anuncian algunos shows en vivo

Primero fue el sí al protocolo de Uruguay es música por parte de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) para habilitar los recitales en espacios con mesas y sillas, con las mismas reglas de distanciamiento social que rigen en restaurantes y bares. Inmediatamente la Intendencia de Montevideo, y luego el Congreso de Intendentes por unanimidad, advirtieron que para poder habilitar los espectáculos el gobierno debía modificar el decreto que establece la emergencia sanitaria, que en su artículo 3 prohibía que se realizaran. Un paso adelante, uno atrás.

Luego llegó, el miércoles de la semana pasada, el nuevo decreto firmado por el presidente Luis Lacalle Pou.

"Habilítanse los espectáculos públicos que cumplan los protocolos aprobados por el Poder Ejecutivo específicamente para cada actividad", señala el texto. En las consideraciones que fundamentan la decisión, el gobierno entendió que era "oportuno" y "conveniente" habilitar los espectáculos públicos dada la evolución de la pandemia.

Sin embargo, pocos días después, todo pareció volver atrás. O al menos, dejó muchas dudas. El sábado el Ministerio de Salud Pública emitió un comunicado en el que recordaba que "es potestad del Poder Ejecutivo-Ministerio de Salud Pública disponer el cese de aquellos eventos que impliquen aglomeraciones de personas que pongan en riesgo la salud de la población, favoreciendo la propagación de la pandemia".

Por esa razón el ministerio aclaró que "no recomienda, hasta que no se obtenga una orden explícita del Poder Ejecutivo, la realización de espectáculos públicos o de acceso público dónde pueda darse aglomeración de personas o se incumplan las medidas de prevención de la pandemia, fuera de las condiciones previstas en los protocolos antes citados".

Ese comunicado prendió todas las alarmas ya que se consideró que existía la posibilidad de que de organizar un show, los músicos u organizadores podrían exponerse a sanciones.

Pero además, la Intendencia de Montevideo asegura que aún no tiene la potestad de habilitar ninguna sala porque no tiene el protocolo aprobado por el Poder Ejecutivo. Lo de la OPP con Uruguay es música aún no es oficial.

"Nosotros aún no recibimos los protocolos oficiales del Poder Ejecutivo habilitando ningún espectáculo así como tampoco aprobación de la propuesta enviada por la intendencia, así que por ahora la intendencia no tiene el marco que establece el nuevo decreto, que es el de tener un protocolo habilitado por el Ejecutivo para poder habilitar", dijo a El Observador el director de Cultura de la comuna, Ramiro Pallares.

Esto significa que los productores de shows pueden vender entradas anticipadas, pero si llegada la fecha los protocolos no aparecieron, la intendencia no puede habilitar el espectáculo, explicó. Es decir, la situación es la misma que días atrás. Mientras no haya protocolo oficial, no hay show. Todo está en las manos del gobierno.

Ya se anuncian

En medio de esta situación, de todas formas, algunos espectáculos ya comenzaron a anunciarse. Es de esperar que el protocolo aparezca en breve, ya que el gobierno dispuso que los espectáculos pueden realizarse, por lo que no se vislumbra motivo por el cual no se apruebe la modalidad para hacerlo.

En la tarde de este lunes la banda Buenos Muchachos anunció que dará tres recitales los días 9, 10 y 11 en La Trastienda. En esa sala ya se trabaja en la agenda de nuevas fechas y artistas, dijo a El Observador su responsable, Danilo Astori Sueiro.

Teníamos algo pendiente. Lo que quedó interrumpido vuelve, finalmente. Del otoño al invierno, casi igual aunque no exactamente. Los lugares por noche son limitados, los protocolos serán respetados.



9/10/11 julio

21hs @LaTrastiendaMVD

Entradas @AbitabOficial desde el 30/6 15hs pic.twitter.com/RBvsLuK8MC — Buenos Muchachos (@oohuooh) June 29, 2020

Otro artista que ya anunció fecha es el cantautor Andrés Pardo Di Nardo, el próximo 11 de julio en El Chamuyo junto a su orquesta y con invitados sorpresa.

Sin embargo, el comunicado del MSP generó molestia e incredulidad en el colectivo Uruguay es Música, integrado por mánagers, productores, responsables de salas, agentes de prensa y demás actores de la industria musical uruguaya. Una de sus integrantes, Verónica Piana, comentó a El Observador, que el mensaje los dejó “bastante impactados". "Veníamos de dos semanas de tener el sí del Poder Ejecutivo y de las intendencias, y a esta altura que aparezca este mensaje del MSP nos llama la atención. Porque se supone que cuando la OPP aprueba un protocolo lo hace en colaboración con el Sinae, entendimos que con eso ya estaba, porque se permitió la realización de espectáculos”.

Piana, mánager de bandas como El Cuarteto de Nos y Bajofondo, considera que para el colectivo, ante la reactivación de, por ejemplo, ceremonias religiosas o la puesta en funcionamiento del rubro gastronómico, “parece un capricho" el no poder volver. "O que somos el chivo expiatorio, como que si pasa algo por un espectáculo, ellos puedan decir que no lo permitieron”, dijo.

“Nos da la sensación de que no los quieren habilitar”, agregó, explicando que la sensación que predomina es que entre los distintos organismos de gobierno “se pasan la pelota”. Piana comentó que hasta ahora el colectivo ha sido “más papista que el papa” en el cumplimiento de protocolos y medidas, y que desde el colectivo hay una intención de “hacer las cosas bien, y al que haga algo mal ‘caerle entre todos’ en el buen sentido", dijo. "Porque todos queremos lo mismo y si hacemos las cosas bien, todo va a volver antes”.

Si bien consideró que acataron planteos que les parecían erróneos en los protocolos, como establecer una distancia de cinco metros entre el público y los artistas, y que en el escenario no pueda haber más de cuatro músicos, “entre otras cuestiones que implican que no podés volver a hacer shows porque no te dan los números, y cuanto más chico el local, más difícil”, la intención fue siempre la de comenzar a andar lo antes posible, y hacer un seguimiento constante, pero ya con la rueda girando.

“Sentimos que somos rehenes”, afirmó Piana. “Las intendencias están inspeccionando sala por sala, y las semanas siguen pasando, ya de por si ahí hay una espera, y ahora encima aparece este comunicado, entonces las salas no quieren agendar shows por riesgo a que todo se cancele, y mientras tanto, sigue pasando el tiempo. Y vemos que se hacen congresos con la gente toda pegada, o que en el Parlamento se hizo un homenaje a Ruben Lena con diez músicos en un escenario, donde los que no cantaban no tenían tapabocas, y a nosotros nos lo piden en el protocolo, y no nos dejan que toquen bandas más grandes. Es todo muy extraño”, concluyó.