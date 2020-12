Entre marcha, "sorpresa" y desacato, gimnasios cuestionan medidas del gobierno

"Nos tomó de mucha sorpresa", declaró la representante de la Cámara Uruguaya de Gimnasios y Afines (CUGA) Lourdes Rapalín, a pocas horas de los anuncios del presidente Luis Lacalle Pou, quien estableció la suspensión de todas las actividades deportivas en espacios cerrados por un lapso de 18 días, lo que abarca deportes de salón y gimnasios. "A lo mejor era necesario que se nos consultara", dijo a El Observador.

La CUGA solicitó esta mañana una reunión a Presidencia en reclamo de "mensajes claros y directivas claras", en el entendido de que buena parte de su protocolo cuenta con el visto bueno del gobierno —resta por resolverse un agregado—. Rapalín estimó que unas 30 mil familias están vinculadas de forma directa con el sector, descontando del cálculo a servicios tercerizados. "Son 30 mil familias que hoy están con el corazón en la boca", sostuvo.

Es en este sentido que algunas instituciones ya definieron desacatar las medidas del gobierno. Tal es el caso del club Manatí de Ciudad de la Costa, que a través de su cuenta de Instagram comunicó que se mantendrán las actividades "extremando los cuidados". "Tomamos esta decisión considerando que Manatí es la fuente laboral de 40 familias", planteó la institución.

Al mismo tiempo un conjunto de unas 400 personas vinculadas al rubro está convocando en estas horas a una manifestación frente al Palacio Legislativo a las 12:30 de este miércoles. La marcha culminará en la Torre Ejecutiva, donde dos representantes entregarán a las autoridades una carta. La misiva, a la que accedió El Observador, pide que "se derogue la iniciativa" anunciada por el presidente. Los manifestantes consideran que en caso de no ser revocable la determinación, se busque una alternativa, "no siendo suficiente promover los entrenamientos al aire libre".

El grupo —integrado por personal y dueños de gimnasios— exige que el gobierno defina medidas económicas para pagos de aguinaldos, salarios vacacionales, la retribución a los funcionarios que ya no cuentan con acceso a al seguro de desempleo especial y que se cubra la pérdida exponencial de pago de cuotas de nuestros socios y alumnos. La carta dirigida a Lacalle Pou solicita la suspensión de impuestos por el período en que no puedan abrirse las puertas. Por último, los manifestantes exigen que se presenten "datos científicos que demuestren focos importantes en centros deportivos".

"Tomando en cuenta que la falta de actividad física es el cuarto factor de riesgo de mortalidad a nivel mundial. ¿De verdad queremos acabar con un rubro completo que está tambaleando?", remata el colectivo. "Realmente no ha pasado algo así antes", dijo a El Observador una de las firmantes, Eliana Goncalvez, en referencia a un movimiento organizado de funcionarios de gimnasios.

La CUGA, por su parte, tiene una reunión pendiente con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Una de las problemáticas que enfrenta el sector es que hay "unos cuantos miles" de acciones judiciales iniciadas por empleados que, al no poder acogerse al seguro de paro por no cumplir con las jornadas requeridas, son despedidos. Según relató Rapalín, estas recurren al ministerio y, al no llegar a un acuerdo, inician acciones judiciales.