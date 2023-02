Entrevista a Antía: "Nunca me aburrí tanto como cuando fui senador y diputado"

El intendente de Maldonado, Enrique Antía, fue uno de los entrevistados para Posdata, el ciclo de entrevistas de El Observador conducido por Oscar González Oro. Consultado sobre su pasaje por el Parlamento, Antía reconoció que se "aburrió" ejerciendo los cargos legislativos. "Nunca me aburrí tanto como cuando fui senador y diputado. Mucho mejor la parte ejecutiva, ya había sido intendente antes, también fui director de un ente público de energía, y después fui dos veces más intendente, y la verdad que la parte ejecutiva es la que me gusta. Es gestión", aseguró.

En tu vida, ¿qué es ser el intendente de Maldonado?

Nunca lo pensé, pero es tan lindo hacer cosas por tu comunidad, es maravilloso. Viendo lo lindo, los errores y las cosas feas. Salimos a caminar casi todos los días, por lo menos cinco veces por semana y vamos viendo donde hay un bache, donde hay un agujero, donde hay un cordón roto, donde hay que hacer tal o cual cosa, qué se hizo bien... Y no hay nada más lindo que ver barrios desarrollarse donde antes había un asentamiento. O donde había un médano destruido y hoy hay una costa recuperada. Nosotros tiramos abajo 15 paradores en la costa para defender el médano y hoy son médanos, reconstruidos.

¿Tenés un sucesor en la cabeza?

No. Fui intendente en el primer gobierno en el que hubo elecciones internas separadas de las nacionales, entonces ahí había tres candidatos a intendente. A mí no me quería nadie, el grupo nuestro era un grupo de Maldonado y fuimos a la interna y ganamos. Y a partir de ahí ganamos la intendencia. Entonces sí nos sirvió en un momento para estar presentes en esto, tengo que ser coherente con mi pensamiento. Entonces le vamos a dar un gran valor a la interna partidaria, ahí se ven los pingos y quién tiene el mayor apoyo popular y a partir de ahí vamos a encolumnarnos.

¿Acá es cómo en Argentina, que el intendente se tiene que llevar bien con el gobierno nacional?

Fui intendente con los tres partidos. Fui intendente con Batlle y me llevé maravillosamente, me hice amigo. De hecho, un día me llamó el presidente y me dice “no tengo ganas, Antía, me invitaron a ir a la Costa de Oro europea en Francia, ¿no te animas a ir con mi mujer?” Y me fui con Mercedes, en misión oficial. Con Vázquez, del Frente Amplio, tuve una muy buena relación, de hecho el acuerdo de seguridad lo hice con él, me lleve bien y tuve buen diálogo. Y no era de mi partido. Y ahora con el actual presidente sí tengo muchas coincidencias y estamos haciendo muchas cosas juntos.