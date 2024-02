Enzo Vogrincic: "Tengo amigos talentosos que trabajan sin parar y estas oportunidades no se les aparecen"

El actor uruguayo Enzo Vogrincic, que saltó a la fama tras encarnar a Numa Turcatti en La sociedad de la nieve, volvió a Uruguay luego de varias semanas de gira por el mundo, en donde entre otras cosas asistió a los premios Goya y BAFTA, en los que su película compitió —y en el caso de los premios españoles, ganó—.

En el marco de su llegada, que no será de más de una semana dado que luego volará a Los Ángeles para ser parte de los eventos previos al Oscar y su ceremonia, donde La sociedad de la nieve pelea por dos premios, Vogrincic pasó por el programa Quién te dice, en Del Sol FM, en donde fue entrevistado y consultado sobre algunos de los pormenores de su último proyecto.

En la entrevista, una de las primeras cosas a las que se refirió el actor uruguayo de 30 años fue a la creciente fama que cosechó tras el estreno de la película. Según él, no hay "preparación posible" para algo así.

"Te vas adaptando, aprendés nuevos horarios para salir a correr, nuevos lugares para salir a comer. (Como se maneja) depende de la personalidad de cada uno y el interés. En mi caso, la actuación es un lugar de disfrute y pasión, así que lo tomo muy en serio", contó.

"Es surreal. Fueron tres años de proceso, es el tiempo suficiente para hacerse la idea. Yo tenía la idea inocente de que no me iban a pedir fotos, porque la película era sobre una tragedia, la gente no iba a estar para eso. Mis amigos me decían 'Enzo, sos tarado'", comentó, a lo que luego agregó que, previendo lo que podía llegar a pasar, dedicó buena parte de su tiempo a "depurar" sus redes sociales.

Vogrincic también fue consultado sobre en qué medida lo afectan los rumores sobre su vida sentimental que, en las últimas semanas, con su figura creciendo a nivel internacional, han circulado. "Te ven con alguien y ya te asocian. Siento que me importa poco, pero a la vez salgo menos de mi casa. Ya me afectó a mí acá. Conocer gente cambió, porque te volvés una anécdota", expresó.

Vogrincic también se refirió a las sorpresas que se ha llevado acompañando a la película, incluida las ceremonias de entrega de premios o las fiestas a las que lo han invitado, a las que calificó como "más aburridas de lo que parecen".

"De los Goya me tuve que ir, estuve media hora en la fiesta, la parte buena no pude ni disfrutar. Yo quería llegar a una copa de vino, estaba hablando con Mati (Recalt, que interpreta a Roberto Canessa en la película) y era imposible porque pedían fotos, no podía pasar. (...) Lo más loco es ver (a los actores de Hollywood) en persona, ver sus alturas reales, estar lavándome las manos en el baño y que esté Cillian Murphy al lado".

Sobre el final de la entrevista, la conversación derivó hacia el lugar en el que la película situó a su carrera, y a las oportunidades que formar parte de un proyecto de este tipo puede generar.

Consultado sobre si podía haber algo similar a un método para replicar o si podía ser un ejemplo de que un actor uruguayo puede llegar a esos lugares, Vogrincic aseguró que lo ve como algo que "es y no es un ejemplo".

"Siento que hay algo de ilusión en esto, porque realmente es una oportunidad única en la historia del cine uruguayo, es la película con más presupuesto de habla hispana en la historia del cine, no siempre surge la posibilidad de contar historias uruguayas con este presupuesto. Pero no representa una realidad en la que vos te esforzás y estas oportunidades aparecen. No es así. Tengo amigos absolutamente talentosos que trabajan sin parar y, sin embargo, estas oportunidades no se les aparecen", comentó.

Finalmente, sobre las perspectivas del Oscar, en donde La sociedad de la nieve compite por los galardones a Mejor película internacional y Mejor maquillaje, el actor fue sincero: no cree que la película tenga demasiadas posibilidades.

"Zona de interés viene ganando todo, es una muy buena película. Así que es Maracanazo si se da", concluyó.