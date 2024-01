Enzo Vogrincic y su charla con el espíritu de Numa Turcatti mientras filmaban La sociedad de la nieve: "le pedí disculpas"

A lo largo de múltiples entrevistas desde antes que se estrenara la película hasta ahora, que ya se ha convertido en un fenómeno internacional en Netflix con aspiraciones de Oscar, los actores de La sociedad de la nieve se han encargado de contar cómo fue el proceso de construcción de sus respectivos personajes: algunos, quienes encarnaron a los sobrevivientes de la Tragedia de los Andes, pudieron hablar con ellos y tener información de primera mano; otros, quienes interpretaron a los fallecidos, hablaron con las familias. Pero también hubo algunos recursos más esotéricos en el proceso.

El actor uruguayo Enzo Vogrincic, protagonista de la película en el rol de Numa Turcatti, el último pasajero del vuelo 571 de la Fuerza Áerea Uruguaya en morir en los Andes, contó este mes en una entrevista con el podcast Piedra, papel o cabra uno de esos mecanismos, a través del que llegó a hablar con el espíritu de Turcatti, en unas declaraciones que se hicieron virales y continúan circulando en las redes sociales.

Durante el proceso de trabajo para el filme, antes de empezar los ensayos y luego el rodaje, el elenco completo realizó sesiones de respiración holotrópica, una técnica que sirve para sobreoxigenar el cuerpo, y por un lado, emular el efecto de la altura de las montañas en los sobrevivientes, y por otro, para generar sensaciones extrasensoriales.

"Empezás a marearte, y después dejás de sentir partes del cuerpo, tenía compañeros que daban vuelta en el piso", explicó Vogrincic. "Dejé de sentir el cuerpo, y a sentir una separación del cuerpo. Y empecé a angustiarme muchísimo, sentía esa sensación como una angustia vieja que no estaba bien procesada, y de ahí pasaba a reírme a carcajadas, y oscilaba. Estuve 40 minutos así", relató el actor sobre la primera sesión. "Es una sensación como de droga, y quedás en un estado muy extraño".

En la segunda sesión, Vogrincic relató que se le empezaron a aparecer personas "a las que tenía algo que decirles, personas que conocía. Era como un entorno negro, pero las personas estaban súper nítidas, mirándome. No me hablaban, solo me miraban, como esperando algo. Yo lo sentía y me nacía qué decirles".

"En un momento empiezo a reconocer personas muertas, como mi abuela. Y después dije 'Numa' y se me apareció adelante. Le pedí disculpas por lo que iba a pasar, que no sabía si estaba de acuerdo con esto o no, pero me tocó hacerlo. Le pedí que me ayude y me acompañe en esto, que me guíe. Se va, me mira muy amable y desaparece".

Al terminar la sesión, los actores recibieron como pedido presentar a sus respectivos personajes con lo aprendido durante el ejercicio. "Cuando me toca hablar dije cosas sin pensar sobre el personaje, que nunca había pensado sobre él, y él empezó a expresarse en primera persona. Primero se dirigió a sus hermanos de la montaña, después a su familia, a sus hermanos, que los extrañaba y los quería volver a ver pero que estaba bien. Que estaba bien donde estaba. Como en un lugar de entendimiento de lo que pasó, pero de dolor de cosas que le quedaron pendientes. Todo unos delirios", contó el actor.