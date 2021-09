Equipo original de Mercado Libre crea compañía de inversiones para acelerar proyectos de la región

Los socios fundadores de Mercado Libre se reúnen después de 22 años para invertir de forma conjunta. En un 'día festivo' para el mercado financiero, con una suba de hasta el 20% en las acciones y los bonos argentinos, tras el sorpresivo resultado electoral de este domingo, anunciaron que inyectarán capital en start-ups de América latina.

El gigante de comercio electrónico dirigido por Marcos Galperin y el fondo de inversión Kaszek Ventures —uno de los más pujantes del ámbito del corporate venture, creado por los argentinos Hernán Kazah y Nicolás Szekasy, dos ex socios de Galperin y ex integrantes del unicornio— anunciaron la creación de una compañía que saldrá a buscar fondos por US$ 250 millones, con el fin de acelerar desarrollos de base tecnológica en la región.

'MELI Kaszek Pioneer Corp', como se instituyó a la empresa, ya dio el primer paso en este sentido. En un comunicado, Mercado Libre informó que aplicó para realizar una oferta pública inicial (IPO) de 25 millones de acciones ordinarias Clase A a un precio inicial de US$ 10 por acción.

Se espera que los títulos coticen en el mercado de capitales neoyorkino de Nasdaq bajo el símbolo 'MEKA' y que BofA Securities, Goldman Sachs & Co LLC, Allen & Company LLC y J.P. Morgan actúen como suscriptores de la oferta.

Para ello, ya fue presentada la declaración de registro ante el ente regulador del mercado de capitales de los EE.UU., la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés). Aunque la noticia se conoció este lunes, la firma se constituyó de forma confidencial el 26 de julio.

"La compañía está estructurada como una organización de cheque en blanco, cuyo propósito es recaudar capital para luego buscar una combinación con una empresa de base tecnológica en el ecosistema digital de América latina y acelerar así su proceso de crecimiento", comunicó Mercado Libre (MELI).

La empresa buscará oportunidades en cualquier industria y ubicación geográfica, pero se enfocará en verticales de negocio como comercio, servicios financieros, logística, salud, educación, software empresarial y entretenimiento. De esta manera, 'MELI Kaszek Pioneer Corp' procurará completar la adquisición de una empresa target dentro de los dos años posteriores a la IPO.

Galperin, Kazah y Szekasy se desempeñarán como asesores especiales de la compañía, brindando su "invaluable asesoramiento en la búsqueda". Con sede en Miami, se prevé que la nueva firma alcanzará un valor de mercado de US$ 370 millones, con el tamaño del acuerdo propuesto.

Además, podría recaudar otros US$ 50 millones al cierre de una adquisición en virtud de un contrato de compra a plazo con el patrocinador. Desde la plataforma de e-commerce, informaron que estos valores todavía no pueden venderse ni aceptarse ofertas de compra, antes de que la declaración de registro entre en vigencia.

El reencuentro del equipo original

De acuerdo al reporte presentado ante la SEC, "'MELI Kaszek Pioneer Corp' es una prioridad estratégica tanto para MELI como para Kaszek, que abrirá un nuevo capítulo en la creación de valor".

'MELI Kaszek Pioneer Corp' reúne a los creadores y miembros clave del equipo fundador de MELI, que "trabajaron como una unidad cohesionada durante la primera década de la compañía, de 1999 a 2011", sostiene el documento.

"Fueron pioneros en identificar el potencial de disrupción a través de la tecnología. MELI se convirtió en la empresa de tecnología más valiosa de la región, a la fecha de este prospecto, en términos de capitalización de mercado. A su vez, varios de sus fundadores fueron pioneros en llevar capital de riesgo global al vibrante ecosistema tecnológico regional. Kaszek es el mayor administrador de capital de riesgo centrado en tecnología en etapa inicial de América latina", detalla.

Kaszek Ventures nació en 2011 de la mano de Kazah y Szekasy, que además de haber participado de la creación de Mercado Libre en 1999, ocuparon los cargos de chief operating officer (COO) y chief financial officer (CFO) dentro del unicornio.

En 1997, Kazah —economista recibido de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que trabajaba como brand manager en Procter & Gamble (P&G)— se mudó a EE.UU. para hacer un MBA en la Universidad de Stanford, cuna de las empresas número uno de ese momento, como Google y Yahoo!.

Antes de viajar, conoció a Gloria, la sobrina de una exprofesora que había tenido en la carrera. Con ella, se juntó un día para informarse de primera mano sobre la experiencia de vivir y estudiar en EE.UU. Más tarde, en un almuerzo, Gloria le presentó a su esposo, Szekasy, también economista de la UBA y graduado del MBA de Stanford, que en ese entonces trabajaba en PepsiCo.

Ya en Stanford, en los pasillos de la reconocida casa de estudios, Kazah conoció a Galperin y compartió algunas clases. Estuvo junto a él desde el minuto cero en la creación de la empresa, donde por más de 10 años fue COO y CFO. Mientras MELI crecía y Szekasy se desempeñaba como CFO en PepsiCo, Kazah lo convocó para sumarse al equipo. Como CFO del unicornio, Szekasy estuvo a cargo de su salida a Nasdaq en 2007.

Ya fuera de Mercado Libre, en 2011, Kazah y Szekasy tomaron las letras de sus apellidos para fundar Kaszek Ventures, con la intención de crear la próxima generación de empresas disruptivas en la región. En mayo de este año, levantaron su séptimo fondo por un total de US$ 1000 millones para continuar desembolsando en emprendimientos de la región.

Hasta el momento, Kaszek recaudó más de US$ 10.000 millones e invirtió en 101 compañías. Entre ellas, PedidosYa, NotCo, Bitso, Digital House, Kavak, Nubank y Gympass.

El fondo está compuesto por siete socios, con actividad en Buenos Aires, Montevideo, San Pablo, Ciudad de México y Palo Alto en California. En el día a día, los acompaña Nicolás Berman, exejecutivo de MELI que, durante los 13 años que permaneció en la organización, se desempeñó como vicepresidente de publicidad y de marketing, entre otros puestos en áreas de tecnología y producto.

"Las dos firmas y sus respectivos equipos mantuvieron una relación cercana durante las últimas dos décadas y sirvieron de inspiración para las nuevas generaciones de emprendedores, una fuente de talento para alimentar el mercado con profesionales capaces, proporcionando recursos financieros para impulsar la evolución tecnológica de la región con soluciones democratizadoras", precisa el informe de la SEC.

"Hoy, este equipo cree que el ecosistema de la región está listo para acceder a los mercados de capital internacionales para desbloquear una nueva era de crecimiento. Por lo tanto, se compromete nuevamente a ser pionero en la creación de un vehículo para asociarse con un nuevo campeón tecnológico latinoamericano y permitir dicho acceso", concluye.

