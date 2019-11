Es gamer y gana miles de dólares con su celular: la historia del uruguayo Marcos Poppitti

Los deportes electrónicos en Uruguay están en pañales. Si bien la comunidad de jugadores es grande, y lleva años activa, las competencias son mucho más recientes. Muchos de los juegos que tienen competencias profesionales se juegan online, por lo que no importa de dónde seas para destacarte.

Este es el caso del Player Unknown Battlegrounds, popularmente conocido como PUBG, un juego de batallas para smartphones, que consiste en una pelea dentro de un escenario gigante, en la que el vencedor es el último que queda en pie.

Tencent Games

Gracias a las partidas online del PUBG, Marco Poppitti, un uruguayo de 22 años que vive en Ciudad del Plata, San José, comenzó a encontrarse hace un año con personas de otras partes de Sudamérica que también se destacaban en el juego. De esa forma, terminó conformando un equipo para jugar a nivel internacional. Hoy es un gamer profesional.

Alejandro Molina Piñero/ Team Queso

A medida que iba mejorando en sus habilidades, fue pasando por distintos equipos hasta que llegó a Brazilian Crusaders (BRC). Envió un "expediente" en donde mostraba sus antecedentes y fue contratado. "Nos animamos a enviar un currículum, por así decirlo", afirmó en una entrevista con Cromo.

De allí pasó al equipo español Team Queso, que le paga a un sueldo fijo mensual a cambio de que él y su equipo lo representen en las competiciones PMCO, que "es como un mundial de fútbol de PUBG", explicó Marco. Gana el equipo que obtenga más puntos en 16 partidas, que se desarrollan en tres días de competencia. Los premios totales superan los US$ 2 millones. En julio disputaron su primer mundial en Berlín, donde finalizaron séptimos con US$ 6.000 en premios.

Alejandro Molina Piñero/ Team Queso

Para clasificar a estos mundiales hay que lograr buenos resultados en la competición continental. En el primer caso, el equipo de Marco, conformado por compañeros de Argentina, Chile y Panamá, llegó a Alemania gracias a un repechaje.

Alejandro Molina Piñero/ Team Queso

Pero para el próximo mundial, que se disputará entre el 29 de noviembre y el 1º de diciembre en Kuala Lumpur, Malasia, Team Queso llegará como campeón del continente. "Fui el mejor jugador del torneo, ganando una suma de US$ 2.000 con un total de 27 'kills' –asesinatos en las partidas–", agregó Poppitti.

Marco ya no estudia en una universidad ni ninguna tecnicatura: se dedica totalmente a mejorar y competir en el PUBG. No sabe cuántos serán los premios en el PMCO de Malasia, pero estima que no se alejarán del dinero repartido en Berlín. Allí, el equipo ganador recibió US$ 180 mil, el segundo US$ 90 mil y el tercero US$ 45 mil. "Para este mundial estamos convencidos de que ganamos", sostuvo.

Alejandro Molina Piñero/ Team Queso

Si sus predicciones se cumplen, Marco se convertiría en el primer uruguayo campeón del mundo de una competencia de e-sports, un logro sumamente importante para una comunidad gamer local que poco a poco, jugador a jugador, empieza a crecer y profesionalizarse.