Especialista antilavado paraguayo: Marset "innovó" con sus métodos y fue "bisagra" entre grupos criminales

El especialista paraguayo en prevención de lavado de activos, Guillermo García Orué, llamó a tener cuidado "con lo que hay en Paraguay" que pueda llegar a Uruguay. En particular, se refirió al Primer Cartel Uruguayo (PCU), liderado por el narcotraficante Sebastián Marset.

"Cuidado con lo que hay en Paraguay porque se puede venir para acá", advirtió el especialista en derecho bancario, prevención del lavado de activos y dinero electrónico, que participa en el Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo que se desarrolla en Montevideo.

En otros temas, García Orué se refirió a la operación "A Ultranza Paraguay", que ubicó al uruguayo Sebastián Marset como líder de una organización dedicada al tráfico internacional de droga –en particular a través de la hidrovía– y el lavado de activos.

Sobre el narcotraficante uruguayo, el especialista paraguayo dijo que "no creó nada", sino que comenzó a articular estructuras de grupos criminales que ya existían. "Fue la bisagra que unió todo el esquema", sintetizó.

"En Paraguay tirás una piedra y por lo menos le pegás a dos narcos. No lo digo yo, lo dicen los hechos y lo demostró 'A Ultranza'", apuntó.

García Orué comparó al PCU con el Primer Comando Capital (PCC), que ha tomado el mando de gran parte de las cárceles de Paraguay y se ha expandido rápidamente en toda Latinoamérica, aunque "demoró en cruzar" a Europa.

"Pasaron años hasta que se asoció con la mafia calabresa para después cruzar el Atlántico. ¿Cuánto hace que está funcionando el PCU? No se sabe, y no se lo conocía hasta que apareció Marsert", aludió.

Además, llamó a tener "cuidado" ya que "los narcos" no solo trasportan la droga por embarques propios sino que "infectan a cargamento lícitos".

El lavado de Marset

García Orué consideró que Marset "innovó" con sus movimientos en materia de "lavado de activos".

El uruguayo transfería jugadores de fútbol de clubes paraguayos en acenso y los vendía a clubes de Grecia, tenía un importadora de embarcaciones de lujo radicada en Paraguay, fue productor de espectáculos musicales e incluso fue cantante y por fin se dedicó al negocio ganadero, fachada con la que también logró transportar cocaína.

"Bajo el orín y el excremento del ganado transportado, era muy difícil para los inspectores, así como para los perros, detectar la cocaína", agregó el especialista.

Además, Marset montó un taller mecánico y una metalúrgica, con los que dotó de "doble fondo" a los camiones en los que transportaba la cocaína.

"Sosteníamos que el agro no era tan funcional para lavar dinero. Porque tenés equis cantidad de hectáreas y podes producir equis cantidad de toneladas de equis materia que la podes vender a tal precio. Pero lograron captar en Paraguay a los que reciben la soja y registran la cantidad. Así se modifican los números", analizó.

Asesinato de Marcelo Pecci

Marset también fue señalado como responsable intelectual del asesinato de Marcelo Pecci, fiscal paraguayo que lideró –entre otras causas– la operación "A Ultranza" y que fue ejecutado por sicarios mientras estaba de luna de miel en Colombia.

"Marset ¿fue o no el autor moral del asesinato del fiscal Marcelo Pecci? Me lo preguntó todo el mundo", dijo Orué, aunque sostuvo que no hay "recursos fácticos" para confirmar esa teoría.

Operación A Ultranza

El especialista paraguayo consideró que lo que la policía encontró en la operación "A Ultranza" fue "un vuelto".

"Ustedes pensarán que por fin se dejó de filtrar información pero, a no ser que estos sean los narcotraficantes más pacifistas del mundo, se siguió filtrando. Porque lo que se encontró allí fue un vuelto, cuatro armas de fuego", señaló el especialista paraguayo.

En ese sentido, recordó que varias investigaciones se frustraron por la filtración de información reservada.