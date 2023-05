Estados Unidos negó tener que ver con el ataque al Kremlin luego de las acusaciones de Moscú

“Los Estados Unidos no tuvo ningún tipo de participación en el ataque con drones contra el Kremlin”, aseguró este jueves el coordinador del Consejo de Seguridad Nacional norteamericano, John Kirby.

Lo hizo luego de que Rusia culpara esta misma mañana a los Estados Unidos de estar detrás de los ataques y sabotajes a instalaciones rusas registrados en los últimos días.

"Les puedo asegurar que no hubo involucramiento de los Estados Unidos en el ataque. Lo que sea que haya pasado, no participamos. No tuvimos nada que ver", declaró Kirby al canal MSNBC.

Además, subrayó que los Estados Unidos no respalda los ataques contra líderes individuales. "No estamos a favor, no apoyamos las acciones contra líderes individuales", dijo a CNN.

Horas antes, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peshkov, había aseverado que los intentos de Kiev y Washington de negar su responsabilidad en un ataque contra la residencia de Putin en el Kremlin eran “ridículos”.

“Las decisiones sobre tales ataques y objetivos las toma Washington y Kiev las ejecuta”, declaró.

"Sabemos muy bien que las decisiones sobre tales acciones y sobre tales atentados terroristas no se toman en Kiev, sino precisamente en Washington. Y Kiev ya está haciendo lo que se le ordena", afirmó el vocero ruso.

Rusia denunció que, en la noche del 2 al 3 de mayo, sus servicios especiales inutilizaron dos drones que sobrevolaron con el uso de sistemas de guerra radioelectrónica la residencia del líder ruso en el territorio del Kremlin.

Desde el Kremlin calificaron el ataque frustrado como "un atentado terrorista planeado, un intento de magnicidio contra el presidente de la Federación de Rusia".

También denunció que los actos de sabotaje de Ucrania en su territorio tenían una amplitud "sin precedentes", en alusión al incendio de un depósito de combustibles en Crimea y a dos descarrilamientos de trenes en territorio ruso próximo a la frontera.

La respuesta rusa será "equilibrada y correspondiente a los intereses" del país”, previno el vocero.

La televisión rusa mostró hoy a Putin trabajando en su despacho del Kremlin como había anticipado Peshkov, quien aseguró que el mandatario “siempre mantiene la serenidad, la concentración y la claridad en las evaluaciones” en esos momentos.

El portavoz de la presidencia rusa confirmó nuevamente que se llevará a cabo el desfile del 9 de mayo en la Plaza Roja con motivo de la Día de la Victoria contra el nazismo, parada en la que estará Putin.

En Washington, el Instituto de Estudios de la Guerra puso en duda la versión rusa y el video sobre el derribo de los drones difundido por la prensa rusa dada la enorme distancia que habrían tenido que recorrer desde el territorio ucraniano para llegar a la capital rusa sin ser abatidos.

Mientras las fuerzas rusas atacaron nuevamente en la madrugada de este jueves la ciudad de Kiev y otras localidades con misiles balísticos y drones, el presidente ucraniano Volodímir Zelensky negó, desde La Haya, en Países Bajos, responsabilidad en ese ataque.

Los hizo al reclamar ante la Corte Penal Internacional (CPI) un tribunal especial para juzgar a Putin y otras autoridades rusas por la invasión a Ucrania por el “crimen de agresión” a su país.

El tribunal ya anunció su decisión de enjuiciar a Putin y a otros dirigentes rusos por el supuesto delito de trasladar niños ucranianos a territorio ruso, separándolos de sus familias.

"Debería haber responsabilidad por este crimen. Y esto sólo puede ser aplicado por el tribunal", dijo Zelensky a los diplomáticos y funcionarios de la CPI, que ya emitió una orden de arresto contra el mandatario ruso Vladimir Putin en marzo.