Estafa vía Mercado Libre

Por Maximiliano González

En Mercado Libre siguen haciendo esta metodología. Fui una víctima, solo que ahora no piden envíos y van a retirar directamente. Pero es exactamente lo mismo.

A continuación, dejo uno de los tantos correos que mandé a las páginas del Ministerio de Defensa ante la inoperancia de la Policía, para evitar que sigan embaucando más gente:

Buenas tardes, el 28 de enero concurrí a la seccional 13, a realizar una denuncia por una estafa que me hicieron a través de la plataforma Mercado Libre. El vendedor se comunicó mediante WhatsApp. Era una chica chilena, por el acento, diciendo que quería pasar a ver la computadora que tenía publicada. Le dije que sí, que no había problema (yo he hecho ventas por Mercado Libre y sabía que era seguro).

Al aceptar esto, mandó a una persona que, según ella, era su primo (también chileno, me percaté ni bien vino a mi domicilio). Enseguida me dijo que el primo le dijo que la computadora estaba bien y me llegó un correo exactamente igual a Mercado Pago,

Accedí a darle la notebook (MacBook pro 2017) y el susodicho se retiró de mi domicilio. Al rato me percaté de lo sucedido y fui a la seccional. Allí no me dieron mucha pelota, pero al ratito busqué por Marketplace de Facebook y ahí estaba mi notebook publicada (el 28 de enero de 2021). Obvio, sé que no puedo recuperarla por cuenta propia. Su mail es el mismo que pusieron en la publicación y lo siguen usando. Son extranjeros que están estafando en Uruguay.

Vi la cuenta que vende estas cosas robadas y los únicos amigos que tiene por Facebook son chilenos. No hay dudas de que son ellos. También revisé, y usaron ese mismo patrón para contactar a más gente de Mercado Libre.

Hay que detenerlos ya. Yo sé que, probablemente, mi pc no la recupere, pero no quiero que se lo hagan a más nadie. Es muy fácil detenerlos coordinando para que vayan a algún domicilio a buscar otra “computadora” que ya “pagaron” o coordinando para comprarles algo. Necesito contactarme con alguien de inteligencia y evitar que estos extranjeros sigan estafando gente.

Estaría bueno que el asunto se haga público y que llegue a los del departamento de informática para que hagan algo, porque es muy fácil agarrarlos.