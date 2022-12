Estafador que se hace pasar por diputado Alfonso Lereté engañó a otro legislador

El diputado nacionalista Alfonso Lereté denunció este martes que tres personas han sido estafadas por alguien que se hace pasar por él a través de WhatsApp. La nueva víctima es el diputado César Vega.

En diálogo con El Observador, el diputado explicó el procedimiento. "No se cómo ni quién me hackeó el celular y me sustrajo los 3.200 contactos", comenzó Lereté. A partir de ahí, ese o esos estafadores comenzaron a enviar mensajes haciéndose pasar por él y diciéndoles que tenían un nuevo número.

Luego, a los pocos días, desde ese mismo número, los estafadores comenzaron a preguntar a determinados contactos de Lereté, a través de WhatsApp, si sabían donde comprar dólares. "Ahí te juegan con la sensiblería", explicó Lereté,dado que los estafadores terminaban convenciendo, a partir de la confianza que tenía el diputado, a algunos contactos de que les enviaran determinada suma de dinero, alrededor de US$ 3.000, a una cuenta MiDinero.

"Cuando recibían ese mensaje de que había cambiado el número, tenían algunas opciones. Algunos me llamaron y les dije que era un engaño, pero no me imaginé que iba a ser una estafa", contó Lereté. El primero en llamarlo para advertirlo que se estaban haciendo pasar por él fue un amigo que vivía en Tala.

Actualmente son tres las personas que han sido estafadas por el o los que se hacen pasar por Lereté. Un productor de la localidad de Sauce, un funcionario del Ministerio de Transporte y ahora el diputado del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), César Vega.

Lereté ya radicó la denuncia en Atlántida y también en la Zona III de Montevideo. Ahora espera por el avance de la investigación para saber quién está detrás de este hackeo.

"Sé que es difícil de investigar porque hay que levantar secreto bancario para ver el tema de las transferencias y también acceder a datos de las operadoras de telefonía", sostuvo el diputado que todavía no entiende cómo le sustrajeron los contactos. "No tengo idea. No sé si entré a una página de Internet a ver algo del Mundial o qué y ahí alguna pestaña se me disparó. No tengo idea", subrayó.