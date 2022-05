“Están vendiendo nafta en botellas en comercios": la denuncia por contrabando desde La Víbora en Río Negro

“Están vendiendo nafta en botellas en los comercios”, alertó en el Parlamento la diputada del Partido Nacional por Soriano, María Fajardo. La representante denunció en la Comisión Especial de Frontera con Argentina que en su departamento hay “contrabando interno” de combustible que se trae desde el paraje La Víbora, en el departamento de Río Negro.

“Todo el mundo sabe que no estoy mintiendo, y que la gente cruza con bidones y con tanques. Es así. Los estacioneros, con quienes hemos tenido reuniones, al igual que el intendente (Guillermo) Besozzi y el resto de los diputados están muy molestos”, aseguró la diputada según la versión taquigráfica de la reunión.

¿Por qué ocurre esto? Hoy las estaciones de servicio que están ubicadas en un radio máximo de 20 kilómetros con los paso de frontera terrestre con Argentina venden nafta con un 30% de descuento sobre el Impuesto Específico Interno (Imesi). Esta medida abarca a los departamentos de Salto, Paysandú y Río Negro.

Como las estaciones de Soriano no tienen descuento en las tarifas, habitantes de Mercedes y zonas aledañas concurren a la estación del sello Ancap en la localidad de paraje La Víbora, en intersección de ruta 2 y 24 camino a Fray Bentos, para comprar combustible más barato. Esto aprovechando los pocos kilómetros que lo separan de ese punto al que sí llega el beneficio tributario.

Diputados del departamento de Soriano han planteado que se amplíe el radio de alcance del beneficio fiscal, lo que requiere iniciativa del Poder Ejecutivo. “A nosotros nos falta la frontera terrestre y podemos transar en que no sea el 24% y sea un poco menos, para que no se muevan de otro lado y para que no corramos el problema para otro lugar, pero agradecemos que nos escuchen una y mil veces. No estamos enojados, pero es una realidad que nos golpea”, dijo Fajardo.

Actualmente en el litro de nafta Súper el Imesi representa una carga de $ 18,38 (23,16%) del precio de venta al público, que hoy es de $ 79,38. La devolución de 30% de este impuesto implica un descuento de $ 5,5 por litro para esa gasolina y se aplica solo en pagos con tarjetas de débito y crédito.

“Más allá de llenar el tanque llevan bidones para traer más nafta y no puede ser que favorezcamos a los que más tienen, porque en La Víbora los que van a poner combustible no son los más vulnerables, incluso van para echarle a la lancha y está bien que lo hagan, pero no es para eso el beneficio. El 30% de descuento en La Víbora está equivocado. Acá no estamos ayudando al que tiene una moto o un autito en el que va a laburar todos los días, porque no le sirve ir”, afirmó Besozzi al portal Agesor el mes pasado. En los últimos días esta estación dejó de comercializar nafta en bidones, según informó el intendente en medios locales.

En febrero de 2021, el diputado del Partido Colorado por Paysandú, Juan Moreno, había propuesto en una minuta de comunicación una segunda franja de 20% a 40% de descuento especial de Imesi para las naftas en la zona fronteriza de Constitución, Nuevo Berlín y Chapicuy.

En otra franja se pensaba en un descuento del 50%, teniendo en cuenta la problemática de Mercedes y de algunas estaciones cercanas, que podrían ser afectadas y que “padecen ese contrabando interno que es letal y que es muy riesgoso, no solo en lo comercial”, apuntó el representante nacional. “Se ven muchas cosas que creemos que se pueden corregir, convencidos de que esa realidad de descuento del Imesi fue y es muy buena para nuestra zona”, valoró Moreno.