Este viernes se casa Pampita: "Me lo re merezco"

Este viernes Carolina "Pampita" Ardohaín –una de las figuras más reconocidas del star system argentino– se casará con el empresario gastronómico Roberto García Moritán. La pareja se comprometió dos meses después de oficializar su noviazgo.

En la previa a la ceremonia, Pampita condujo una vez más su programa Pampita Online donde ventiló unos pocos detalles de la ceremonia tras las preguntas de su amiga y dj Puli Demaría. La modelo no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas.

“No, no puedo hablar... Porque me da mucha alegría, porque te lo merecés”, le dijo Demaría. Entonces Pampita le contestó: “Gracias, creo que me re merezco el amor. Siempre busqué el amor, siempre quise tener un compañero de vida, a mí me gusta la vida de a dos, llegar, charlar con alguien, contarle cómo fue mi día, que comparta todas las cosas lindas que me pasan, poder disfrutarlo con alguien. Siempre busqué el amor, siempre fue parte de mí, soy una romántica”.

El festejo está previsto para la noche de este viernes y contará con más de 200 invitados. Será en el Palacio Sans Souci en la Zona Norte de la ciudad de Buenos Aires. Los medios argentinos vienen siguiendo con mucha atención los detalles y ribetes del casamiento, pero la pareja se mantiene hermética. “No decimos quién está invitado, es algo privado. Lo que se especule no lo puedo manejar. Yo tengo 50 invitados a la ceremonia y 200 después de las 12”, declaró la modelo en varias oportunidades.

Otro de los detalles que se conocieron es que serán 13 los testigos del casamiento. “Lo que pasó fue que dijimos ‘¿y si le decimos a tal?’… ‘y bueno, sí’. Yo hubiera elegido más todavía, pero bueno... siete son míos​ (Oriana Montanelli, Estefanía Novillo, Puli Demaría, María Alveró, Carola Carrasco, Gabriel Alfaro y Luciana Pizzolorusso) y seis de Roberto, que no me acuerdo todos los nombres. Son todos amigos”, agregó la modelo en entrevista con Infobae.

Lo que la pareja no tuvo reparos en comentar –debido a que García Moritán es gastrónomo– fue el menú. En una nota del portal Infoabe se detalla que el plato plato principal será un cordero braseado durante 16 horas acompañado de puré emulsionado de zanahorias, jengibre y miel junto a reducción de malbec con oporto y cebollas caramelizadas.

Para el postre habrá volcán de dulce de leche acompañado con crema de chocolate y avellanas y relleno con frutos rojos.

Por último, y según se conoció en los medios argentinos, los novios pasarán la noche de bodas en la suite presidencial del hotel Four Season, una habitación de 200 metros cuadrados, con decoración estilo francés de los siglos XVIII y XIX. En tanto, la luna de miel serán cuatro días en París.