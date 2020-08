Este viernes habrá paro de 24 horas en educación privada por "pérdida de salario"

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep) realizará este viernes un paro de 24 horas en rechazo a la situación de la negociación salarial que mantuvieron con el Poder Ejecutivo y las instituciones, según informó el secretario general del sindicato, Sergio Sommaruga, en diálogo con el programa radial InterCambio (radio M24). A su vez, harán una asamblea en el Platense Patín Club a las 10 horas del viernes.

"Hemos tenido tres reuniones en este periodo (de negociación) puente. El lineamiento general que plantea (el gobierno) claramente es la pérdida de salario. La pauta regresiva instala pérdida de salario pura y dura", dijo Sommaruga.

"Sintep tiene una decisión clara y definida y es que no va a firmar. Ya se lo dijimos al gobierno y a las cámaras empresariales. Este sindicato no va avalar, no va a legitimar lo que consagre la rebaja salarial", complementó.

Desde el sindicato, según señalan en un comunicado, entienden que las pautas del Ejecutivo que "son avaladas por las cámaras empresariales" no resuelven "el problema de la inestabilidad laboral". Además, manifiestan su "disconformidad" con lo que se ha manejado hasta el momento en la "negociación de la octava ronda de Consejos de Salarios" porque expresan "una política de rebaja salarial" que, creen, "afectará a miles de familias trabajadoras".

Esta medida se suma a la que ya tomó la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM) este domingo de declararse en conflicto en contra de la Ley de Urgente Consideración (LUC) y la próxima Ley de Presupuesto que está siendo elaborada por el Poder Ejecutivo. Los maestros entienden que la aprobación de la LUC "constituye una afrenta a la tradición autonómica de la educación uruguaya" así como un "retroceso en el gobierno de Educación Primaria".

La disolución del Consejo de Educación Inicial y Primaria para pasar a ser una dirección general es una medida que, según entienden, "restringe la participación de docentes, estudiantes y la sociedad". Además, la FUM cree que la LUC "constituye una amenaza de avance de la educación privada al desmantelar el Sistema Nacional de Educación Pública".