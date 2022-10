Estos son los departamentos con el metro cuadrado más caro del Uruguay

El mercado inmobiliario presentó más dinamismo en el segundo trimestre del año con respecto al mismo período de 2021. Además, se percibió una mejor predisposición hacia la compra de inmuebles durante período de abril a junio de 2022.

Según el último estudio presentado por la plataforma de ecommerce Mercado Libre, en Montevideo la participación de las casas disminuye paulatinamente con el paso de los años en el mercado de real estate. Mientras que en el primer trimestre de este año el porcentaje de casas disponibles —tanto para alquilar como para vender— era de 18% frente al 82% de los apartamentos, para el segundo trimestre este porcentaje cayó y la relación fue de 17% a 83%. Esta tendencia se viene acentuando desde 2019.

Pablo PORCIUNCULA / AFP

Vista al puerto de Montevideo

En Ciudad de la Costa y Maldonado el protagonismo de la casa en el rubro de real estate se mantiene, aunque su oferta también viene disminuyendo. Mientras que en el primer trimestre de 2022 el mercado de inmuebles en Ciudad de la Costa se dividió: 19% apartamentos y 81% casas, para el segundo trimestre del año esta proporción fue de 20% a 80%.

A su vez durante el primer trimestre de este año, en Maldonado, los apartamentos representaron un 68% de total de las propiedades frente a un 32% de las casas. En el segundo trimestre esta proporción fue de 70% a 30%.

En general, las casas con dos dormitorios son las que tienen mayor protagonismo, indicó el reporte.

Ranking, los primeros lugares

Maldonado supera a Montevideo en valores de casas por metro cuadrado. Según las ofertas publicadas por la plataforma, en promedio, el costo del metro cuadrado en las casas de la capital se ubica en US$ 1.639. En Maldonado, en tanto, el metro cuadrado de las casas llega a ser de US$ 1.985. Esto lo convierte en el líder de este ranking.

Por otra parte, según el portal InfoCasas no es demasiado diferente el precio del metro cuadrado en las casas de Montevideo que están a la venta, y ubican su valor en US$ 7.000. Sí hay una mayor diferencia respecto al valor del metro cuadrado en las casas de Maldonado, que están construidas y disponibles a la venta. Este valor, en tanto, se posiciona en los US$ 1.790 el metro cuadrado.

Camilo dos Santos

Vista de Florida, desde la catedral de la ciudad

Las posiciones de los dos primeros lugares se mantienen, según los datos presentados por ambos portales.

Así quedó el top 10 de los departamentos, según el valor del metro cuadrado de sus casas a la venta:

Puesto Departamento Precio por metro cuadrado de casas (US$) 1 Maldonado 1.985 2 Montevideo 1.639 3 Canelones 1.469 4 Lavalleja 1.284 5 Colonia 1.232 6 Salto 1.070 7 Durazno 987 8 Paysandú 970 9 Rocha 957 10 Río Negro 953

Según se presenta en la plataforma de InfoCasas, en Montevideo, “el precio promedio de venta (de las casas) es de U$S 260.000”. Y, en promedio, estos inmuebles están publicados durante 7 meses antes de venderse.

Intendencia Municipal de Rivera

Vista aérea de Rivera

En Maldonado, por su parte, “el precio promedio de venta (de las casas) es de U$S 390.000”. En este departamento, los inmuebles están publicados durante unos cinco meses. Es decir, que la venta de las casas se da más rápido en Maldonado que en la capital si se considera al tiempo de la oferta en la plataforma como el período en que la vivienda demora en colocarse.

Además, datos de Mercado Libre revelaron que las casas en Maldonado se llevan la medalla de oro en cuanto a su desempeño en ventas: “Maldonado lidera en valores por metro cuadrado superiores a US$ 5.000”, publicó en su página.

El resto del ranking

Con US$ 759, el departamento de Rivera es el que presenta el menor valor de su metro cuadrado en cuanto a casas disponibles a la venta.

Miguel Arregui

Puerto deportivo de Punta del Este, Maldonado

Así quedaron posicionados el resto de los departamentos, según el costo del metro cuadrado de sus casas en el mercado inmobiliario:

Puesto Departamento Precio por metro cuadrado de casas (US$) 11 Artigas 950 12 Soriano 907 13 Flores 878 14 Florida 860 15 Tacuarembó 824 16 San José 797 17 Treinta y Tres 769 18 Cerro Largo 768 19 Rivera 759

Carrasco y Punta del Este, las zonas con las casas más caras de Uruguay

Según datos aportados por InfoCasas a Café & Negocios, en Punta del Este las casas de dos dormitorios tienen, en promedio, un precio de US$ 352.421; un metraje de 144,2 metros cuadrados, lo que genera un valor por metro cuadrado de US$ 2.444.

En Montevideo, una casa también de dos dormitorios tiene, en promedio, un costo de US$ 231.475; un metraje de 83,67 metros cuadrados, lo que resulta en un valor por metro cuadrado de US$ 2.767.

Además, resaltan en este promedio, las zonas como Carrasco y Punta Gorda en cantidad de publicaciones de casas en venta en Montevideo y Playa Mansa para Punta del Este.

El especialista en Nuevos Negocios en InfoCasas, Baltasar Urrestarazu, expresó que hay dos tendencias muy marcadas en cuanto al comportamiento de las casas en el mercado de real estate. “Por un lado, todo lo que es residencial, en Montevideo se está moviendo hacia barrios privados ya sea en lotes para construir ahora o más adelante, y en la zona del este, desde Carrasco hasta Parque del Plata, esa es la zona más fuerte actualmente en lo que respecta a casas”, dijo.

Y la segunda tendencia se da “en las zonas más clásicas de Montevideo, donde las casas que tienen mayor demanda son aquellas que tienen posibilidad de edificación, aquellas casas que solo sirven para residencia que han quedado en barrios de tickets altos, tienen baja rotación, dado su precio y su acotado público”, añadió el ejecutivo.

En lo que respecta al Este, “las casas tienen mayor movimiento, dado el aumento de demanda de argentinos, montevideanos y de otros extranjeros que se están yendo a vivir a Punta del Este, donde la demanda de casas es más grande y los precios están firmes”, concluyó Urrestarazu.