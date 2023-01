Euforia, confesionario y auto 0 km: así fue la entrada de Santiago del Moro a la casa de Gran Hermano

Fue una noche diferente en la casa de Gran Hermano. Después de que la gala de eliminación se postergara para la noche de este lunes, y luego de varios pedidos de los participantes, el conductor Santiago del Moro entró por primera vez a la casa.

El trayecto desde el estudio hasta la casa fue televisado a cada momento. "La expectativa es tremenda, porque he hablado mucho con ellos y he tratado de contenerlos, estar siempre ahí, pero es la primera vez que voy a entrar a la casa", comentaba Del Moro mientras el auto lo llevaba hasta la locación. "Toda mi vida quise hacer esto. Me siento un participante más".

Lo primero que entró fue la valija: una sorpresa de Gran Hermano para los participantes. Cuando los "hermanitos" se percataron de que alguien estaba a punto de entrar en la casa en la que algunos se mantienen aislados desde hace más de dos meses los invadió la incertidumbre. "¡Es Coti!", especularon algunos con el reingreso de la última concursante eliminada hasta el momento. Cuando vieron que era Santiago De Moro todos se pusieron a festejar, abrazarlo y saltar al grito de "Gran Hermano, gran hermano".

"Tengo poco tiempo y muchas cosas lindas para decirles", se apresuró para decir el conductor en medio del festejo, pero primero les pidió a los participantes que le enseñen la casa.

Después de probar la salsa que estaba preparando de Romina, separó a los participantes que están en la casa desde el primer día de los que reingresaron en el repechaje y los que entraron a mitad de camino para darles una sorpresa. Del Moro les recordó que, cuando volvieron a entrar participantes eliminados, les prometió que iban a tener "una posibilidad extra que no iban a tener los otros porque les parecía un poco injusto"

"¡La familia!", deseaba Julieta, mientras el conductor llevaba a los que no iban a participar a espiar la sorpresa. Llevó a Daniela, Camila, Ariel, La Tora y Agustín a otro sector de la casa y les mostró el auto 0km. Después de recorrer un poco más la casa llevó a los participantes que sí van a competir por el auto.

"Mañana a la mañana comienza la prueba con los que nunca se fueron de la casa. Van a tener que tocar el auto hasta que Gran Hermano diga basta. Los que hayan quedado hasta ahí se llevan una llave e intenta prender el auto. Se lo lleva el que logre encenderlo", les explicó a Romina, Alfa, Marcos, Thiago, el Cone, Nacho, Julieta y Maxi. "Duerman bien, coman bien y descansen. Lo único que van a poder traer es agua", les aconsejó.

Antes de irse de la casa, Del Moro entró al confesionario y le pidió a Gran Hermano un favor: "quiero quedarme a dormir una noche acá en la casa. No cuento nada del exterior".