Evo Morales llegó a Argentina para "quedarse como refugiado"

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, llegó este jueves a Buenos Aires proveniente de Cuba, y se quedará en Argentina donde tendrá la condición de refugiado, dijo el nuevo canciller del país sudamericano, Felipe Solá.

Morales "aterrizó recién en Ezeiza. Viene para quedarse en la Argentina, porque entra en condición de asilado y después pasará a tener la de refugiado", declaró al canal de noticias TN.

El canciller argentino confirmó, como lo recoge Infobae, que el ex mandatario boliviano llegó acompañado del exvicepresidente Álvaro García Linera, su ex canciller Diego Pary, la ex ministra Graciela Montaño y el ex embajador de Bolivia ante la OEA.

(Con información de AFP)

