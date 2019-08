Excelente primera jornada de ventas de Plaza Rural: 100% de ventas y buenos valores

"Imponente", respondió Alejandro Zambrano, presidente de Plaza Rural, al ser consultado por El Observador sobre los resultados de la primera jornada de ventas del 210° remate del consorcio.

"Se vendió todo. Fueron cinco o seis los lotes que se vendieron con una primera oferta, pero se colocó todo con preofertas", destacó el director de Zambrano & Cía.

El rematador también resaltó la firmeza de los negocios, con "sorpresas" en algunas categorías por sus promedios. A modo de ejemplo, hizo referencia al valor obtenido por el novillo de uno a dos años que hizo US$ 2,25 por kilo, el novillo de dos a tres que logró US$ 2,18 y la vaca que "volvió a subir" y cotizó US$ 1,75.

"Fue un remate muy firme y logramos colocar el 100%. En el caso de los terneros vendimos más por los lotes anexos", indicó.

Zambrano hizo especial hincapié en la calidad de los ganados ofrecidos. Desde su punto de vista, ese es uno de los principales diferenciales que ofrece Plaza Rural: la calidad de la hacienda.

Finalmente, comentó que el remate concluyó en horario y resaltó que, a pesar de ser el día "más largo" de ventas, se pudo dispersar todo y muy bien, lo que "confirma la firmeza que tiene el mercado".

Resultados

La segunda parte

Las ventas continuarán este jueves 15 a partir de la hora 9:30 desde el hotel Cottage.

En este remate, las ventas se harán con 90 días libres (180 para el ganado preñado) y bajo la administración del Banco República.

Además, los negocios que se realicen al contado tendrán un 2% de descuento.

Para el cliente que preoferte y además compre al contado, el descuento obtenido será el equivalente a los niveles de costo de un negocio en el campo.

Las preofertas ya están habilitadas para aquellos clientes que tengan interés por los lotes, según se indicó.

Las ventas serán transmitidas por TV cable, DirecTV, por streaming de voz, la aplicación de Plazarural y por Facebook live.Los clientes tienen la opción de seguir las ventas en vivo y en directo a través de la aplicación de Plazarural para los dispositivos móviles.

La oferta