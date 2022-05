Exjerarca frenteamplista pidió al Ministerio de Turismo "clarificar" datos y alertó por posible balanza turística negativa

El exsubsecretario de Turismo Benjamín Liberoff criticó la forma en la que la actual administración del Ministerio de Turismo (Mintur) está procesando los datos de ingreso y egreso al país y dijo que Uruguay podría estar “caminando por primera vez en el pretil de tener balanza turística negativa”.

Liberoff fue director nacional de Turismo durante la presidencia de José Mujica (2010 – 2015) y subsecretario de la cartera durante la última administración frenteamplista de Tabaré Vázquez entre 2015 y 2020.

En diálogo con El Observador, el exjerarca mostró su desacuerdo con las declaraciones del actual ministro de Turismo, Tabaré Viera, quien valoró positivamente el movimiento turístico en Semana Santa y lo calificó de estar “casi a nivel prepandemia”.

Según Liberoff, desde diciembre hasta el momento, el Mintur no ha aportado datos concretos sobre el movimiento de personas desde y hacia afuera del país sino que únicamente se ha manejado con números de migraciones, los cuales no están depurados por lo que no permiten medir el "real impacto" que tiene el rubro en la economía del país.

El exjerarca señaló que antes los informes que publicaba el Mintur trimestralmente se basaban en “dos números”: por un lado “los que migraciones provee que se depuran con determinados criterios” y luego lo vinculado al “diseño muestral, unas entre 21 mil a 23 mil muestras de encuestas anuales”.

Marcelo Umpiérrez

“Cuando migraciones te da números, en realidad, los uruguayos que salen al exterior y vuelven los está incorporando y no son turistas, por eso es que hay que hacer las encuestas para poder depurar los números”, expresó.

Y explicó: “De eso salían los datos que tienen que ver con el número de uruguayos que residen en el exterior y que vienen al Uruguay a pasar vacaciones, que se lo considera turistas. Lo vinculado con el gasto personal, el grupal, a los destinos que se iba y los números del turismo emisivo en general”.

Esta metodología se lleva aplicando hace “por lo menos 25 años”, apuntó Liberoff e indicó que a partir de estos datos se generaban los informes que posteriormente se elevaban al Banco Central del Uruguay (BCU) que los tomaba “a los efectos de las cuentas nacionales”.

El impacto del turismo en la economía uruguaya, según el último anuario publicado por el Mintur en 2019, fue de 7,1%. A su vez, se registró un superávit de balanza turística, que son los gastos de los visitantes en Uruguay menos los gastos efectuados por los residentes fuera del país, de US$ 563 millones.

“Si en el Uruguay el turismo implicaba esos números y hoy por hoy no hay cifras, los valores que se están manejando sobre el Producto Bruto Interno (PBI), los ingresos y demás están con una pata coja, porque el turismo históricamente en los últimos años representaba más del 50% de la exportación de servicios y hoy no hay ningún dato”, sostuvo el exsubsecretario de Turismo.

Para Liberoff, los datos que hoy brinda el Mintur no tienen sustento por lo que es necesario que “clarifique” sobre lo que está haciendo. “Con la situación que tuvimos en el primer trimestre de salida de uruguayos al exterior corremos el riesgo de que estemos caminando por primera vez en el pretil de tener balanza turística negativa”, alertó.

Según cifras divulgadas por el Ministerio del Interior, hubo un total de 161.838 personas que eligieron a Uruguay como destino en Semana Santa de 2022. Además, hubo un número similar de personas que salieron de fronteras uruguayas en el mismo período: fueron 161.531. En ambos casos la gran mayoría fueron de nacionalidad uruguaya.

“Midiendo la cantidad de uruguayos que salieron solamente en turismo, son prácticamente los mismos lo que salieron que los que entraron”, dijo Liberoff. Y cuestionó: “Cuando a veces se dice estamos volviendo a la prepandemia, realmente no sé de qué número están hablando”.

Marcelo Umpiérrez

Crítica al “desmantelamiento” del turismo social

Para el exjerarca frenteamplista, teniendo en cuenta la necesidad que ha existido de promover el turismo interno para mitigar el impacto de la pandemia en Uruguay, el mismo “se ha estimulado poco”.

En esa línea, dijo que en Uruguay se “desmanteló” el turismo social cuando hubiese sido importante aprovechar “la experiencia del turismo social para extenderla al turismo interno”.

A su vez, ejemplificó con países que consideró que trabajaron bien en ese sentido: “En Argentina se están vendiendo paquetes adelantados donde se hacen descuentos. En España, existe el programa de turismo del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) donde se subvenciona un 35% del costo de los paquetes especiales que tienen que ver con el turismo interno”.

Por otro lado, Liberoff criticó que en la pasada Rendición de Cuentas, el Mintur se haya jactado de haber ahorrado $ 130 millones. “Tenemos un sector turístico devastado y el ministerio va y proclama contento que había ahorrado” ese dinero, cuestionó.

Medidas de apoyo al sector turístico

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) decretó la extensión de la rebaja de 9% en la tasa de Impuesto al Valor Agregado (IVA) para las actividades turísticas. El

por cuarta vez el decreto N° 304/020 hasta el 30 de setiembre de 2022. La cartera ya había tomado esta decisión en noviembre de 2021, mayo de 2021 y julio de 2021. En un decreto fechado el 4 de mayo de 2022, el MEF decidió prorrogar

30 de abril venció el plazo establecido por el decreto nº 318/021 que había prorrogado el beneficio desde el 1º de octubre de 2021. El pasado

Este descuento de nueve puntos porcentuales de IVA aplica a servicios gastronómicos, arrendamiento de vehículos sin chofer y servicios de mediación en el arrendamiento de inmuebles con destino turístico. También están incluidos en el beneficio los servicios de catering y otros servicios prestados para la realización de fiestas y eventos.

el sector turístico pudiera hacer frente a la crisis por la pandemia de covid-19 y posterior recuperación. El gobierno ya había implementado el Esta medida se suma a la lista de paliativos que dispuso el gobierno para que. El gobierno ya había implementado el IVA tasa cero en el sector hotelero para uruguayos durante el mes de marzo y hasta después de Semana de Turismo.

El texto dejó sin efecto el decreto 93/020 con el que se había declarado la emergencia sanitaria el 13 de marzo de 2020. El proceso de recuperación del turismo comenzó lentamente en verano y se ha encaminado de mejor forma desde que Presidencia difundió el pasado martes 5 de abril el decreto firmado por el presidente Luis Lacalle Pou que establece el cese de la emergencia sanitaria por coronavirus