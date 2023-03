Explotó Paulo Pezzolano tras perder con Cruzeiro un nuevo clásico: "Sufro, lloro y me doy contra la pared"

El director técnico uruguayo de Cruzeiro de Belo Horizonte de Brasil, Paulo Pezzolano, quien el año pasado no solo ascendió al club a la Serie A desde la B luego de tres años, sino que además, lo sacó campeón, explotó este domingo en la conferencia de prensa post partido luego de haber perdido la semifinal de ida por el Torneo Mineiro ante América Mineiro 2-0 como local.

Pezzolano y el dueño del equipo, nada menos que Ronaldo, se fueron silbados por el estadio.

Al uruguayo se le critica que hasta ahora, no ha ganado ningún clásico.

Aún le queda la semifinal de vuelta, pero será de visita y tendrá que levantar una diferencia de dos goles.

Así explotó Pezzolano en la conferencia de prensa

"Tengo muchas ganas de decirle algo a la afición, será difícil para mí, porque la afición va a maldecir a Pezzolano. Pero hablo con el corazón, me gusta mucho la afición de Cruzeiro, me siento muy identificado con ellos, cuando cobran tienen que cobrar porque es un equipo gigante. Pero no se olviden: Cruzeiro está en la Serie A, pero si no llegaba Ronaldo, Cruzeiro estaría en la Serie B, o en la Serie C. No podemos olvidar, no podemos tener una memoria tan corta", comenzó diciendo Pezzolano.

Y agregó: "Vamos a sufrir, no solo este año, vamos a sufrir durante dos o tres años. Hay que tener coraje para entrenar a Cruzeiro hoy, hay que tener coraje para ser dueño de Cruzeiro hoy, hay que tener coraje de ponerte la camiseta del Cruzeiro hoy. Solo les pido que tengan paciencia, porque si no la tienen, traerá mucha responsabilidad al campo y pondrá en peligro los resultados en el futuro. Entiendo que es pasión, pero yo les pido de corazón, por Cruzeiro".

Pezzolano añadió en una especie de monólogo que "nunca fui hincha de Cruzeiro, soy uruguayo, pero hoy soy un hincha más. Amo a Cruzeiro, mi familia ama a Cruzeiro. Si no tienes la paciencia que necesitas, Cruzeiro es complicado. Hay que ser pacientes. El equipo está jugando mal, es culpa mía, ya está. Pero, ya están viviendo como si Cruzeiro se cayera de la Serie A y el Campeonato Brasileño aún no ha comenzado. Están sufriendo de algo que aún no existe".

"Yo también sufro, porque soy el primero que quiere ganar. Y a veces sufro, me encierro en la casa y lloro y me doy contra la pared. Pero tengo que entender el momento de Cruzeiro. Y si amas a Cruzeiro, entiende el momento. Si no entendés, será malo para Cruzeiro. Me gusta la afición, pero va a ser muy duro este año. Espero que entiendan, que abracen al equipo y a cada jugador. Están haciendo lo que pueden. Los fanáticos quieren superestrellas, yo también quería solo superestrellas, pero no las vamos a tener. Hablo desde el corazón. Este es el momento. Sí soy hincha de Cruzeiro hoy, estoy feliz de estar en la Serie A y feliz porque llegó Ronaldo. A partir de ahí, sigamos adelante y pasemos este momento difícil juntos", terminó diciendo.

Aquí se puede ver el video: