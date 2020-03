Expoactiva Nacional cumple 25 años sembrando innovaciones

La Expoactiva Nacional, que este año se realizará desde el miércoles 18 al sábado 21 de marzo, será especial porque se tratará de la 25a edición de la clásica muestra de tecnología en funcionamiento que organiza la Asociación Rural de Soriano (ARS), a la que ya confirmaron su asistencia, entre otras autoridades, Luis Lacalle Pou –presidente de la República– y Carlos María Uriarte –ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca–. Ambos ya han ido en más de una oportunidad. Lacalle Pou fue cuando era legislador y Uriarte en su rol de productor y especialmente cuando presidió la Federación Rural.

Lacalle Pou participará en el acto inaugural de la muestra, el miércoles próximo.

“Para nosotros es una enorme responsabilidad trabajar en esta exposición, por donde ha pasado gran parte de la tecnología que durante todos estos años ha ido ingresando al país para que los productores sean más eficientes”, comentó Ignacio Riet, integrante del equipo organizador.

Agregó que “hay un grupo de trabajo muy importante que hace posible cada año la Expoactiva, hay muchas generaciones que han ido haciendo aportes para que esta exposición sea muy importante para Soriano y para todo el país”, aludiendo a una de las claves del éxito de la muestra: la organizan los productores y nadie mejor que ellos para saber qué es lo que hay que mostrar.

Riet indicó que cada uno de los integrantes de ese grupo de trabajo tiene muy claro el valor que para los visitantes tiene cada una de las Expoactiva, con mucha gente que espera todo un año a veces para ver qué se propone de nuevo y qué información se brinda en el predio, más las facilidades que se dan para que esa tecnología pueda incorporarse a cada uno de los sistemas productivos.

Aludió también a ese doble valor que la Expoactiva implica, dado que se exhiben las llamadas tecnologías duras, como lo es la maquinaria, que es lo que tal vez más se ve en cada Expoactiva, pero también las hay blandas, como los conocimientos que se promueven, por ejemplo nuevas prácticas o todo lo que se informa en el ciclo de conferencias o en los distintos lanzamientos.

“En estos momentos, por dar un ejemplo, hay un sesgo mayor hacia la ganadería y vemos a la gente muy ávida para tener más conocimientos en pasturas”, mencionó. Y eso, claro está, lo va a contemplar la Expoactiva 2020.

La exposición, como sucede hace ya varios años, se realizará en el establecimiento El Túnel –campo arrendado por la ARS–, ubicado a la altura del km 253 de la ruta 3, a 25 kms de Mercedes.

La posibilidad de conocer allí “de primera mano” diferentes innovaciones, en productos y servicios, involucra propuestas tanto de empresas nacionales como otras que importan y de algunas que en su portafolio tienen de los dos orígenes.

En ese marco, un atractivo que caracteriza a esta exposición es que buena parte de lo que se presenta está “andando”, incluso se pueden comparar en forma simultánea idénticas labores con equipos de diferentes marcas, con ofertas en valores y financiación.

“Un gran orgullo”

Mauricio Touron, integrante de la organización desde la primera Expoactiva, destacó que “nos da un gran orgullo decir que en la primera exposición hubo 19 empresas y ahora son más de 300 con más de 700 marcas”.

Luego dijo que es “tremenda” la alegría que le ha dado a toda la gente que es anfitriona en la Expoactiva –durante los 25 años– haber sido y seguir siendo una plataforma para lanzar nuevas tecnologías, recordando que así pasó con el destete precoz, con el embolsado de grano húmedo, con la labranza cero, con la terminación de vacunos para la cuota 481 y con el primer pivot de riego que funcionó en el país con base en energía solar, por citar apenas algunos ejemplos.

En el predio hay un área de stands con cientos de firmas expositoras, un ciclo de conferencias en el que se abordarán los temas de actualidad, el sector de los cultivos, el módulo de riego y un área para las actividades ganaderas, de la mano eso de servicios tales como estacionamiento, conectividad y gastronomía. También hay una pista para las demostraciones de las unidades aéreas y otras para los drones.

Pero, claro, los principales atractivos están en el área de la activa y en el maquinódromo.

Otra de las ventajas es que cada día, en cada rincón, se propicia el intercambio de los productores con sus pares y técnicos, también con autoridades del sector público y de instituciones del agro, lo que ambienta un ida y vuelta de consultas, respuestas y experiencias de alto valor para todos.

En expoactiva.com.uy está el programa de las actividades de los cuatro días de la Expoactiva.

Algunos contenidos

Máquinaria

Las máquinas y herramientas que se exhibirán podrán verse en el área estática, donde las empresas tendrán sus stands, pero el atractivo adicional es que muchas de las propuestas estarán “andando” en otros dos sectores. A la hora 17:30 de cada día desfilarán por el “maquinódromo”: sentados a cada lado los productores recibirán explicaciones sobre prestaciones y propuestas financieras de cada unidad. Además, desde las 9:30 y desde las 14, se exhibirán “funcionando” productos de diversas marcas nacionales e importadas de mixers, cargadores, embolsadoras y extractoras, forrajeras, cosechadoras, sembradoras, tractores, cortadores de césped, equipos de huerta, aplicadores, de labranza, maquinaria vial y habrá también un área de test drive para vehículos de trabajo.

Conferencias

En la sala de conferencias habrá varias propuestas cada día y algunas son:

Miércoles 18, hora 16, conferencia de Antel “Control y seguimiento de maquinarias y vehículos de producción agroindustrial”.

Jueves 19, hora 17, conferencia de Garmet “De la carne exportada a la compra de terneros - Perspectivas 2020”.

Viernes 20, hora 17.30, conferencia de Blasina y Asociados “Mercados agropecuarios antes y después del coronavirus”.

Ganadería

Uno de los valores que tiene esta exposición es la variedad de propuestas, en un ámbito atractivo no solo para los agricultores. Un ejemplo es que este año habrá demostraciones técnicas de castración para hembras, con base en un sistema australiano. Bryan Hall explicará la castración en vaquillonas (ventajas: aumento de ganancia de peso, menor tiempo de invernada, eliminación de celo al quitar los ovarios, evitar preñeces no deseadas y método práctico y poco invasivo) y vacas) y vacas (ventajas: esterilización por corte de oviducto, evitar preñeces no deseadas y envío a faena de vacas vacías e invernada).

La cifra

25 ediciones cumple durante 2020 la Expoactiva Nacional; la primera edición, en 1992, se hizo para celebrar los 100 años de la Asociación Rural de Soriano.

Lo distinto

After Chacra. El jueves 19, a la hora 18.30, en el stand de una de las firmas expositoras –Tr3s Agro– se hará la 4a After Chacra. “¡Tiramos la chacra por la ventana!”, es el eslogan de este año.

La frase

"Luis Lacalle Pou sabe que la Expoactiva es una muestra donde todos nos esforzamos por mostrar una ventana al futuro"

Jorge Andrés Rodríguez, Presidente de la Asociación Rural de Soriano