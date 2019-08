Exportación de productos de la pesca: menos pero a mejor valor

Durante el semestre inicial de 2019 las exportaciones desde Uruguay de productos pesqueros alcanzaron los US$ 47,1 millones, derivado ello del embarque de 24.918 toneladas, obteniéndose un precio promedio por tonelada de US$ 1.889.

Si se compara esos registros con lo sucedido en igual período del año anterior, se percibe una caída de 2,5% en valor y también una merma de 4% en volumen, no obstante el precio promedio por tonelada experimentó una suba de 1,5%.

Por lo tanto, Uruguay ha exportado menos, pero a mejor valor.

Desde la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) se informó durante esta semana a El Observador que tanto en valor como en volumen y precio promedio las cifras de la primera mitad de 2019 superan, aunque de modo leve, a las del promedio del semestre inicial de cada año en el quinquenio 2015/2019 (han sido US$ 44,3 millones, 23.501 toneladas y US$ 1.880, respectivamente).

Los productos más exportados

Los productos congelados enteros, eviscerados, cortados en HG (es decir eviscerado, descabezado y sin cola) o en postas fueron en el semestre inicial de 2019, como sucede desde hace años, el principal rubro de exportación, tanto en valor como en volumen (US$ 42 millones y 23.365 toneladas), en ese caso logrando un promedio de US$ 1.799 por tonelada (que, por cierto, no es el mejor en el análisis producto a producto).

En este rubro líder de las colocaciones predomina ampliamente la corvina entera congelada, seguida, de muy lejos, por la merluza común eviscerada y el tiburón azul en trozos.

La corvina reina entre las especies

Considerando las exportaciones por especie, la corvina fue la principal exportada durante el período analizado en 2019 en términos de valor (US$ 11 millones), seguida por merluza (US$ 9,8 millones), tiburón azul (US$ 5,5 millones), merluza negra (4,2 millones) y sábalo (US$ 2,8 millones).

En términos de volumen, en los cinco sitios al tope del ranking aparecen, en ese orden, corvina con 7.009 toneladas, merluza con 5.455 toneladas, sábalo con 2.190 toneladas, tiburón azul con 2.115 toneladas y pescadilla de calada con 1.537 toneladas, siempre con datos correspondientes al período enero-junio de este año.

Brasil, el principal destino

Brasil, Estados Unidos y China fueron los principales países de destino de las exportaciones uruguayas de productos de la pesca durante el período analizado en términos de valor (US$ 8,3 millones, US$ 5,2 millones y US$ 5 millones, respectivamente), completando la lista de los cinco mercados más relevantes Rusia (US$ 4,3 millones) y Gabón (US$ 3,1 millones).

Con base al volumen, medido en toneladas, el orden fue Brasil con 3.654, China con 2.805, Rusia con 2.382, Camerún con 1.852 y Gabón con 1.804.

Los mercados que mejor han pagado la exportación que Uruguay concretó, siempre limitando el análisis a enero-junio de 2019, son: Estados Unidos US$ 6.404, Corea del Sur US$ 2.355; Brasil US$ 2.273; Portugal US$ 1.986; y Rusia US$ 1.812, siempre por tonelada.