Exportaciones cayeron 23% en abril, el primer mes donde pegó de lleno el covid-19

La relativa recuperación que mostraron las exportaciones de bienes a China durante abril no fueron suficientes para amortiguar la fuerte caída que hubo hacia otros destinos de peso para Uruguay, como Argentina, Brasil, Estados Unidos y la Unión Europea.

El pasado mes fue donde la economía uruguaya acusó de lleno el impacto del parate económico que provocaron las medidas de distanciamiento social que sugirió el gobierno para contener el avance del covid-19, ya que en marzo los efectos fueron más acotados. Las exportaciones durante el tercer mes del año habían cerrado con una contracción del 8,5%.

Lo exportado considerando también las zonas francas cayó un 22,7% durante abril, con un acumulado del cuatrimestre que se ubicó en una baja del 14,8%,según el informe elaborado por la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU) en base a información de Uruguay XXI,

A su vez, se consignó que el mes pasado las exportaciones de bienes del país (sin zona franca) sufrieron una caída del 19,4%, en relación a igual mes del año pasado. En total las exportaciones durante abril fueron por US$ 594 millones (no se consideran exportaciones desde zona francas).

En términos de acumulación, la baja fue de 11,3% durante los primeros cuatro meses del año y de 0,65% en los últimos 12 meses con respecto a abril 2018-2019, según los datos de Aduanas.



La fuerte caída durante el mes de abril se explican, entonces, por las caídas generalizadas con respecto al año anterior de China, Estados Unidos, Europa y países de la región, ante la “situación de paralización derivada del covid-19”, se apuntó en el informe.

Pese a la baja generalizada, se destacaron aumentos de demanda por parte de Emiratos Árabes Unidos de animales en pie, de Egipto por soja -también compró lácteos y lana-, de Pánama por arroz y de Panamá por lácteos. Hubo una fuerte caída en las ventas a destinos como Holanda (-70%) y a Italia (-53%).

Los principales productos exportados durante abril fueron soja (US$ 166 millones), carne (US$ 108 millones), madera (US$ 105 millones), cereales (US$ 54 millones) y lácteos por US$ 44 millones.

Los destinos más importantes fueron las zonas francas (principalmente Nueva Palmira), China, Estados Unidos y Brasil. El país asiático tuvo una caída del 39% con respecto a abril de 2019, Brasil del 62% y Argentina del 45%. Este último se ubicó en la posición número nueve como destino de exportación, si se consideran las tres zonas francas. Fue superado en montos de compra por Panamá y Egipto, por ejemplo.