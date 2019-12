Exportaciones cayeron levemente en noviembre, pero zafan del rojo en acumulado anual

Las solicitudes de exportación de bienes -incluyendo zonas francas- totalizaron US$ 695 millones en noviembre, lo que implicó un disminución de 2,3% en términos interanuales. Ello se explicó por la caída en las exportaciones de madera, lana, despojos y subproductos cárnicos y lácteos. Por su lado, la soja, el arroz, y la malta tuvieron un impacto positivo el pasado mes, informó este lunes Uruguay XXI.

En el acumulado del año, las exportaciones alcanzaron US$ 8.436 millones, lo que implica 1,1% más respecto a lo exportado en los primeros 11 meses de 2018. Soja, carne bovina y concentrado de bebidas fueron los productos de mayor incidencia positiva. Por su parte, el ganado en pie, la celulosa y el cuero fueron los productos con mayor impacto negativo en las exportaciones del año.

La carne bovina fue el principal producto exportado tanto del mes como en el acumulado del año con un total de US$ 163 millones y US$ 1.627 millones, respectivamente. El monto correspondiente a noviembre de este año fue levemente superior al de igual mes de 2018 (1%). Analizando los destinos de la carne bovina uruguaya, se observa que China continúa siendo el principal demandante con una participación de 69% y un monto exportado mayor en la comparación interanual (34%) lo que implica US$ 29 millones más.

En tanto, la celulosa obtuvo el segundo lugar en el ranking de productos exportados tanto del mes con un total de US$ 86 millones, lo que refleja una disminución de 2% en la comparación interanual, como en el acumulado anual con un monto exportado de US$ 1.408 millones, cifra 5% inferior a la exportada el año pasado en el mismo período. La reducción de noviembre estuvo asociada a la parada general de la planta Montes del Plata por tareas de mantenimiento.

Impacto de la inversión extranjera directa

Según el informe de noviembre, Uruguay se presenta como un lugar “confiable y atractivo” para colocar los capitales extranjeros. Lo que el país recibió de inversión extranjera en los últimos 10 años contribuyó “al aumento de la inversión doméstica y al importante crecimiento económico de Uruguay en los últimos 16 años”.

El informe considera importante el impacto de las empresas extranjeras en el crecimiento de las exportaciones uruguayas. La celulosa, que fue el principal producto exportado en 2018, “se vende en su totalidad por capitales extranjeros”, mientras que la carne bovina se vende en un 70%, mayoritariamente por frigoríficos brasileños. Mismo porcentaje para las exportaciones de soja por parte de firmas extranjeras.

La soja fue el principal producto que atrajo a inversores extranjeros, como es el caso de Argentina que ingresó en el 2007 “debido a las retenciones a las exportaciones de soja en dicho país”, y de China.

Por otro lado, se destaca el “rol económico y social significativo” que tienen las plantas de celulosa. UPM “alcanza los 7.000 puestos de trabajo y un aporte al PIB nacional del 1,4%”. La segunda planta “llevará según un informe del gobierno a que las exportaciones anuales aumenten en promedio US$ 1.155 millones”.

“Se espera que la instalación de la tercera planta de celulosa profundice el desarrollo del sector y consolide a la celulosa como principal producto exportado en el país”, según Uruguay XXI.