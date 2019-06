En menos de un semestre fue récord la exportación de energía; precios no ayudaron

La venta de excedentes de energía a la región llegó a volúmenes récord, impulsada por la fuerte demanda del sistema eléctrico argentino. Los últimos datos publicados por UTE muestran que hasta el domingo 16 de junio se habían exportado a ese destino 1.221.537 megawatthora (MWh). Las colocaciones se completan con ventas a Brasil por 296.222 MWh.

En el acumulado enero-junio se llevan exportados 1.518.000 MWh a ambos países. Esa cantidad ya superó la marca registrada al cierre de 2017 y récord anual con 1.461.700 MWh. De todas formas vale mirar los precios de comercialización de la energía, dada la diferencia de valores que existe entre uno y otro mercado.

El récord medido en volumen no se refleja en los ingresos. En este primer semestre, los ingresos totales por venta de energía suman US$ 45 millones, según datos de Uruguay XXI actualizados al 15 de junio. En todo el 2017, por una cantidad menor de energía -con Brasil casi como único comprador- se facturaron US$ 117 millones.

Mercados

Las compras de Argentina que se han dado de forma ininterrumpida en todos los meses del año representan el 80,5% del volumen total de energía vendida. En plata se vendieron a ese destino US$ 24,2 millones, a precios de entre US$ 20 y US$ 30 MWh. Con Argentina se realizan ofertas diarias y en modalidad interrumpible por ambas partes.

En tanto, las colocaciones a Brasil representan el restante 19,5% del total y suman US$ 20,7 millones, lo que da un precio promedio de unos US$ 70 MWh. Con Brasil las ofertas son semanales y con compromiso de entrega.

“Se está exportando mediante ofertas de bloques de energía con precios que ingresan en los respectivos mercados cuando resultan competitivos. La modalidad es bien diferente lo que permite realizar ofertas competitivas a ambos mercados”, había dicho una fuente del mercado eléctrico a El Observador.

Lo que viene

Hasta ahora los excedentes de energía uruguayo encontraron en la vecina orilla el principal destino de colocación, y está por verse que ocurrirá en los meses más fríos del año. Por ejemplo, durante el invierno pasado Argentina prácticamente no realizó compras al sistema eléctrico uruguayo porque tuvo aportes importantes de sus represas hidroeléctricas y de la producción de gas. A eso se sumó la menor demanda por la crisis de su economía.

Por el lado de Brasil, es mayormente en primavera cuando toma fuerza el mercado norteño y aumenta la demanda. Así ha pasado en los últimos dos años desde que se habilitó la estación conversora de Melo.

Y esto resulta clave porque es el gigante norteño es el que puede mover la aguja en materia de precios, si se compara con los valores que está pagando Argentina. Fue eso lo que ocurrió en los últimos dos años cuando Brasil compró energía por US$ 175 millones y a valores medios de entre US$ 70 y US$ 100 por MWh.

Hasta hace pocos años el destino por excelencia había sido Argentina y en general a precios bajos. La ecuación cambió en 2017 cuando el país accedió a colocar excedentes de electricidad a Brasil por volúmenes relevantes.

El desarrollo de las energías renovables –en particular de la eólica asociada a inversiones privadas– amplió en los últimos 10 años la capacidad instalada del sistema eléctrico. Uruguay logró autoabastecerse, abandonó su dependencia de las importaciones y comenzó progresivamente a contar con excedentes. En un escenario de mayor producción eléctrica uno de los principales desafíos es consolidar los mercados regionales y negociar precios rentables para las exportaciones.