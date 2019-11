Exportaciones volvieron a números rojos con caída de 10% en octubre

Luego de encadenar un trimestre consecutivo de recuperación entre julio y setiembre, las exportaciones de bienes de Uruguay sufrieron un revés en octubre con un descenso de 10% incluyendo las colocaciones desde zonas francas, informó este viernes el Instituto Uruguay XXI.

El último mes, las las solicitudes de exportación totalizaron US$ 738 millones, frente a los US$ 820 millones de igual mes de 2018. Según Uruguay XXI, la retracción se debió a menores exportaciones de lácteos, celulosa (por el mantenimiento programado de UPM en octubre), ganado en pie, lana y cueros. En la otra vereda, soja, carne bovina, concentrado de bebidas y la malta tuvieron un impacto positivo en octubre.

En el acumulado del año, las exportaciones alcanzaron US$ 7.747 millones, 1,4% más respecto a lo exportado en los primeros 10 meses de 2018. En tanto, si se deja de lado a las zonas francas, las ventas totalizan US$ 6.303 millones, con un crecimiento de 2,6% respecto al acumulado enero-octubre del año pasado.

Los que restaron

Las ventas externas de lácteos en octubre disminuyeron 42% interanual, alcanzando un total de US$ 51 millones. Esto se debe a un

menor monto exportado (US$ 42 millones) hacia los principales destinos de los lácteos: Argelia 76%, Brasil 32%, Rusia 34% y México 67%. China fue el único dentro de los principales destinos que experimentó un aumento (69%) interanual.

Por su parte, la celulosa obtuvo el segundo lugar en el ranking de productos exportados con un total de US$ 106 millones, lo que refleja una disminución de 24% en la comparación interanual, como en el acumulado anual con un monto exportado de US$ 1.321 millones, cifra 5% inferior a la exportada el año pasado en el mismo período. De acuerdo al informe oficial, la reducción de octubre estuvo asociada a la parada general de la planta de UPM por tareas de mantenimiento, lo que hizo que la planta estuviera sin operativa durante 13 días.

En tanto, las exportaciones de ganado en pie pasaron de US$ 32 millones de octubre del año pasado a un marginal registro de US$ 36.500 en igual mes de este año. El mercado turco -el principal destino- estuvo fuera de actividad para los exportadores locales.

Los que sumaron

Las ventas externas de soja totalizaron US$ 55 millones, monto 49% superior al de octubre 2018, lo que posicionó a este producto como el

cuarto más vendido al exterior en el mes. Esto se explica por el gran aumento del monto exportado hacia China que pasó de U$S 32 millones a

U$S 55 millones en la comparación interanual. -En el acumulado enero-octubre, las ventas al exterior de la oleaginosa suman US$ 945 millones, con un crecimiento interanual del 84%.

La carne bovina fue el principal producto exportado tanto del mes (+12%) como en el acumulado del año con un total de US$ 153 millones y

US$ 1.470 millones, respectivamente.