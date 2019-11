Exportadores pagaron US$ 295 millones en aranceles: qué mercados se quedan con la mayor parte

Uruguay abonó por concepto de aranceles comerciales asociados a las exportaciones de bienes un total de US$ 295,5 millones en 2018. La casi totalidad de esos pagos correspondieron a las ventas hacia el exterior de los sectores agrícola y ganadero, con un aumento de 9% de tributos con respecto a 2017, que se explica fundamentalmente por los mayores aranceles correspondientes al ingreso de carne bovina al mercado chino y ruso, de lácteos en Argelia y de arroz en Perú, según se desprende de un trabajo de la Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Según el informe mensual de Comercio Exterior de Uruguay XXI, la carne bovina representó el 71% del total de aranceles pagos, mientras que los lácteos fueron el 8% y los subproductos cárnicos significaron un 5%.

Los países que más absorbieron montos por conceptos de aranceles fueron China con un 40% del total y la Unión Europea que implicó un 36%. En China se pagaron durante el año pasado unos US$ 118,1, millones y para entrar al viejo continente fueron US$ 105,9 millones.

Solo en carne bovina Uruguay pagó US$ 88,7 millones en impuestos en la Unión Europea y otros US$ 87,3 millones en China. La soja en el país asiático abonó tarifas arancelarias para ingresar por US$ 14 millones.

Uruguay en la actualidad tiene abiertos más de 100 mercados de carne, pero envía a 80 de ellos. El 95% de lo exportado se concentra en 10 mercados, principalmente a China y la Unión Europea.

Otros países que se destacaron en el pago de aranceles que tuvieron que desembolsar los exportadores uruguayos fueron Rusia y Estados Unidos, con un equivalente de alrededor 7% para cada destino (unos US$ 40 millones en total).

Luego vienen países como Argelia, con US$ 11,2 millones que representaron el 3,7%, y Perú con US$ 8,9 millones que significaron un 3% de los US$ 295 millones totales.

El resto de los aranceles pagados por los productores uruguayos se quedaron en la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), Corea, Turquía y México, sumando entre los cuatros destinos US$ 10,2 millones, algo menos del 3,5%.

El informe de Uruguay XXI destaca que el Mercosur es el principal acuerdo comercial del que forma parte el país y eso supone un ahorro estimado en US$ 214 millones por conceptos de aranceles durante 2018, lo que representaría un aumento del 72% del pago de esos tributos anualmente.

“Esta estimación muestra que ningún acuerdo por sí solo puede compensar las pérdidas que implicaría la pérdida de preferencias arancelarias en el Mercosur. En este sentido, la firma de acuerdos comerciales, como recientemente se hizo con Unión Europea y EFTA, resulta clave para fortalecer la competitividad con la que las exportaciones del país ingresan en mercados extranjeros”, se asegura.

En el acumulado del año, las exportaciones alcanzaron US$ 7.747 millones, 1,4% más respecto a lo exportado en los primeros 10 meses de 2018. En tanto, si se deja de lado a las zonas francas, las ventas totalizan US$ 6.303 millones, con un crecimiento de 2,6% respecto al acumulado enero-octubre del año pasado.

El último mes, las solicitudes de exportación totalizaron US$ 738 millones, frente a los US$ 820 millones de igual mes de 2018. Según Uruguay XXI, la retracción se debió a menores exportaciones de lácteos, celulosa (por el mantenimiento programado de UPM en octubre), ganado en pie, lana y cueros. En la otra vereda, soja, carne bovina, concentrado de bebidas y la malta tuvieron un impacto positivo en octubre.