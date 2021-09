FA dijo que la compra de los Hércules es injustificada y respuestas del ministro "no fueron satisfactorias"

Tras nueve horas de interpelación al ministro de Defensa, Javier García, el Frente Amplio afirmó que las respuestas que dio "no fueron satisfactorias" y que la decisión de comprar dos aviones Hércules por US$ 26 millones en 2020 "no se justifican, ni por sus potenciales usos, ni por sus costos operativos, ni por las necesidades actuales del país".

Para la oposición, "se pudo comprobar que el cierre del negocio con el gobierno español se realizó sin informes jurídicos previos, y lo que es más grave aún, sin que las aeronaves adquiridas fueran inspeccionadas previamente por técnicos especializados de la Fuerza Aérea Uruguaya, para comprobar su estado". La bancada de diputados expresó su "preocupación por el brutal recorte implementado por este gobierno que afectó áreas muy sensibles dentro del Ministerio de Defensa Nacional como la alimentación y los beneficios sociales al personal subalterno y la caída de un 5% del salario del personal militar desde el 1° de marzo de 2020 a la fecha". El diputado comunista Gerardo Núñez es el miembro interpelante.