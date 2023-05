Facundo Arana habló de su paso por ¿Quién es la máscara?: ¿qué dijo?

El pasado miércoles, la versión uruguaya de ¿Quién es la máscara? reveló a la cuarta figura de su segunda temporada. A una lista que ya tenía a la cantante española Marta Sánchez, al músico uruguayo Emiliano Brancciari y al periodista deportivo Alejandro Figueredo, se sumó la celebridad escondida debajo del traje de Camello: el actor argentino Facundo Arana.

Conocido por sus papeles protagónicos en series televisivas como Chiquititas, Muñeca Brava, Yago, Padre Coraje, entre otras tantas, el actor fue descubierto por el jurado investigador que conforman Fabián "Fata" Delgado, Sofía Rodríguez, Patricia Wolf y Emir Abdul Gani en base a una serie de pistas.

"Cuida mucho sus manos, son sus herramientas para trabajar", era una de ellas, en referencia a su faceta de músico ya que toca el saxo. "Cautiva los corazones y oídos de varias generaciones", decía otra, en referencia a su trabajo actoral en distintas telenovelas.

El actor grabó sus dos participaciones en el programa durante el último verano, en absoluto secreto. Al punto que ni siquiera su esposa sabía del viaje: según reveló Arana luego de ser descubierto, se enteró en el momento que fue desenmascarado.

Lo mismo sucedió con el conductor del programa, Maxi de la Cruz, con quien está compartiendo la obra teatral Los 39 escalones, a quién le dijo que lo habían convocado de la versión argentina del ciclo pero que no estaba interesado en participar.

Para mantener el secreto de su participación, Arana planteó su primer viaje a Montevideo como un traslado motivado por compromisos laborales. Para el segundo, para distraer, inventó un rodaje en la provincia argentina de Entre Ríos, según publicó Infobae.

"Me reconocieron por la nariz. Puedo vivir con eso. ¡Pero la semana pasada no me sacaron! ¡Un abrazo grande! ¡Gracias a todos! ¡Me divertí un montón!", escribió Arana en su cuenta de Instagram junto a un video de su pasaje por el ciclo de Teledoce.