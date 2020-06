Fantino aclaró dichos sobre Artigas: "Quise decir que también es nuestro"

"Para muchos es uruguayo, pero es nuestro", dijo días atrás el periodista argentino Alejandro Fantino durante una charla en su programa, Fantino a la tarde, con el el historiador Pacho O'Donnell, en referencia a José Gervasio Artigas. Y la polémica fue inmediata. Tanto que hasta el presidente Luis Lacalle Pou hizo referencia al tema. "En términos jocosos, podemos dar la batalla por el tango, por el dulce de leche, por el asado, por (Carlos) Gardel, pero Artigas no amerita ninguna discusión", dijo, consultado por la prensa este viernes.

Pero Fantino quiso aclarar sus dichos y no tener ningún enfrentamiento con Uruguay, con quien, asegura, tiene una "conexión sensorial".

"No sabía lo de Lacalle, me sorprendés gratamente", dijo Fantino en el programa Las voces del fútbol de Radio 1010. "Si hay un lugar en donde no quiero tener un problema es Uruguay. No quiero tener el más mínimo inconveniente con ningún uruguayo o uruguaya", aseguró. Destacó el apoyo de los uruguayos a su programa Mar de fondo, que se veía en Uruguay.

"Yo amo Uruguay. No sé por qué mierda. No tengo casa en Uruguay, no pasé mucho tiempo en Uruguay, no tengo amigos en Uruguay, pero no sé por qué tengo una conexión sensorial con Uruguay. Me siento bien, el tono con el que habla la gente me llena el alma, el respeto...", continuó.

Entonces aclaró sus dichos: "Cuando pasa esto a mí me daña el alma, porque es como estar peleado, como que yo haya explicado mal una frase en mi pueblo. Es como si se me enojaran los de San Vicente en Santa Fé. Me sentiría quebrado, y es lo que me pasa, porque jamás lo dije en un tono soberbio, canchero, como muchas veces tenemos los argentinos. Al contrario, lo dije desde el amor y la pasión por un prócer como Artigas. Yo quise decir 'es nuestro' en el sentido de 'es nuestro también', tal vez me faltó la palabra 'también'", djio.

"Quise decir que Artigas era nuestro también, quizás me falto la palabra también "@fantinofantino — Las Voces del Fútbol (@lasvoces1010) June 19, 2020

"¿Cómo voy a salir a discutir que Artigas es el prócer del Uruguay? Sería un irrespetuoso, sería un bruto, sería un burro", agregó.

"Artigas fue un tipo que peleó por nosotros, nos dio una mano, sacó cagando a los españoles. Es un uruguayo amigo nuestro, eso es lo que quise decir, y está buenísimo aclararlo", reiteró.

Sobre las palabras de Lacalle, Fantino dijo que "tiene razón". "No tengo peso periodístico ni intelectual para ponerme a discutir sobre la figura de Artigas, no me da el cuero", admitió.

Antes de cortar la comunicación, Lacalle le mandó un saludo a Fantino a través del productor del programa, y Fantino lo consideró "un tipo macanudo".