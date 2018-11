El Ruso tiene personalidad. No le tembló el pulso para denunciar al Loco Abreu y mucho menos a Darío Rodríguez. Disciplinariamente no titubea. A la hora de pitar, va decidido.

El hombre es seguro. Cuentan que previo a viajar a un partido de la Copa Sudamericana quería rendir la prueba física. En el Colegio de Árbitros lo definieron como un árbitro con una increíble resistencia física. “Técnicamente es muy bueno y disciplinariamente mejor”, revelaba un miembro del Colegio en el año 2012 cuando le consultaron sobre una características del árbitro, cuando recién surgía.

Su piel ya está curtida de batallas. Su experiencia a todo nivel le permite ser reconocido y gozar de una buena reputación a nivel local.

Daniel Fedorczuk, el árbitro que se perfila para asumir la conducción del clásico es un hombre de personalidad. Las pruebas son elocuentes. No le tiembla el pulso para tomar decisiones contra quien sea.

Como lo demostró cuando expulsó y denunció a dos pesos pesados de los grandes como Sebastián Abreu y Darío Rodríguez.

En el último pasaje del Loco por Nacional, el bolso fue al Ubilla de Melo. Cuando terminó el partido, con derrota tricolor, Abreu fue a reclamar. El árbitro lo denunció por una agresión y el delantero fue suspendido por dos fechas.

Otro tanto pasó con Darío Rodríguez cuando en un encuentro contra Racing el defensa Darío Rodríguez fue expulsado por agredir al defensa de Racing, Pablo Lacoste. El tribunal sancionó a Darío por tres partidos.

¿Se le puede hablar?

Fedorczuk no es un árbitro intransigente. En la cancha se nota claramente que tiene diálogo con los jugadores. El tema es que no se deja avasallar, tiene una postura firme.

Hay una sola denuncia de un jugador que dijo haber sido destratado por Fedorcuz.

En el paso de Mario Regueiro por Defensor se produjo un cruce luego de un encuentro de los violetas con Nacional.

Regueiro le pegó duro al juez Daniel Fedorczuk diciendo: “El técnico de Nacional se pasó toda la semana hablando de los jueces y se ve que la presión tuvo su efecto. La plancha que le meten a Bocha Cardacio fue clarita y no pasó nada. Cuando le fui a hablar me decía: ‘Salí de acá m’hijo, dale’. Se ve que debe haber ido a tres o cuatro mundiales porque me trataba de 'm’hijo' y no sabe ni como me llamo. Así estamos, no hay ningún juez uruguayo en el Mundial”, declaró a la salida del Parque Central.

La opinión de los grandes

El Ruso, como se lo conoce en el ambiente del referato, fue el conductor del clásico del Apertura disputado en abril del presente año. En aquel entonces los presidentes de Nacional y Peñarol no pusieron reparos con la designación de Fedorczuk.

El presidente de Nacional, José Luis Rodríguez, manifestó: “Es un muy buen juez”.

Por su parte, su colega Jorge Barrera prefirió no hablar y cada vez que se preguntó si Fedorczuk le brindaba confianza, respondió de forma genérica.

“No tengo árbitro de mi confianza ni árbitros que no sean de mi confianza”.

Las polémicas clásicas

15/1/2011: Copa Bimbo 2011, 2-2

Nacional reclamó un penal cuando Darío Rodríguez, con el codo y el antebrazo, impidió que Roberto Flores lo desbordara. Luego se generó otra incidencia polémica que reclamó Peñarol cuando el golero albo Rodrigo Muñoz, intentó tapar abajo ante Matías Corujo.

11/11/2012, Apertura 2012, 0-0

Desde Peñarol se reclamaron dos penales, y Nacional uno. La jugada más polémica y de la que hablaron todos fue al final cuando Adrián Luna fue por una pelota y Damián Macaluso llegó con anterioridad, la cual envió al córner, llevándose al delantero por delante.

24/11/2013, Clausura 2013, Peñarol 3-2

Se recuerda por el codazo de Bizera a Nacho González en el inicio del partido, que no fue sancionado con expulsión. Luego se dio una incidencia similar con Alonso y Macaluso. El partido se interrumpió por incidentes entre hinchas aurinegros en la Ámsterdam.

15/5/2016, Clausura 2016, 2-2

Una falta de Tabó generó las primeras discrepancias. Jorge Da Silva dijo: "Si Nández hubiera pegado la patada que pegó Tabó le sacaban tres rojas juntas". Peñarol protestó los dos penales a favor de Nacional y fue al Colegio de Árbitros a pedir que no lo designen más.

22/4/2018, Apertura 2018, 1-1

Fedorczuk dirigió el partido entre Nacional y Peñarol por el Torneo Apertura, quedó conforme con su actuación y expresó al finalizar el partido: “Cobramos todo lo que vimos. Un lindo partido de fútbol en el que los jugadores colaboraron. No me recrimino ninguna jugada”. El partido terminó sin incidencias polémicas.