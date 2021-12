Fénix sorprende en e-sports y gana torneos en juegos de NBA y Fórmula 1 en Argentina

Uno de los cuadro de e-sports más importantes de Uruguay en los últimos tiempos es Fénix.

El fin de semana logró un nuevo hito en su corta historia de vida. Su equipo ganó el primer puesto de los torneos de primera división de NBA 2K y de Fórmula 1 en la Argentina Game Show, un certamen organizado por la Asociación Internacional de E-Sports (o más conocida por IESA, por su sigla en inglés).

Esta no es una organización más dentro del mundo de e-sports. De aquí han salido streamers y gamers populares que hoy son reconocidos en el mundo como Martín Pérez Disalvo (más conocido por su seudónimo Coscu), quien hoy ya se ha transformado en una celebridad en internet con más de 3 millones de seguidores en sus cuentas.

La importancia de IESA en la región ha crecido con el tiempo. De hecho, organizan torneos globales de FIFA (en el modo Clubes Pro de 11 vs 11), NBA 2J, iRacing, Age of Empires y League of Legends, entre otros, en los que compiten más de 63 mil jugadores, que componen más de 5.400 equipos.

Nazario Martínez, el encargado de Fénix liderar el proyecto de deportes electrónicos en la institución, contó a Cromo que ellos nacieron como respuesta a Racing de Sayago, el “decano” de los e-sports en Uruguay, que detectó la potencia de esta industria e instó a su “tradicional rival” a que hiciera lo mismo.

Así fue que ingresaron a competir en la Federación Uruguaya de Fútbol Virtual (FUFV), en donde empezaron a jugar en el modo 11 vs 11 de FIFA. Consiste en que cada uno de los jugadores ocupa un lugar dentro del campo de juego, pero en la vida virtual. Esta organización es una de las más populares en el país con más de 1.000 jugadores activos.

En el medio de esta experiencia, Nazario comenzó a mirar con lupa otros juegos en los que podrían destacarse.

El éxito en Fórmula 1

Así armaron un equipo de e-sports profesional de Fórmula 1. El piloto uruguayo más destacado en este videojuego, que simula las competencias del máximo circuito automovilístico en el mundo, es Nicolás Boffano. Se destaca en PlayStation 4.

El referente de Fénix no solo se quedó con los mejores gamers uruguayos. Fue a buscar al exterior a potenciales buenos jugadores. Uno de ellos se llama Bautista Mateo, de 14 años, quien se destaca en PC. “Me comentaron que había un adolescente de buenas condiciones. Yo viajé a Argentina, hablé con el padre y, finalmente, se le hizo un contrato por temporada”, comentó Nazario. De jugar de forma casual en su casa pasaron a competir de manera profesional con dinero de por medio.

Eso les significa que puedan adquirir mejores productos para desenvolverse mejor en estos videojuegos. En su caso, adquirir volantes y pedaleras de mejores calidad y hasta, tal vez, un monitor de mejor rendimiento.

Además de Boffano y Mateo, Fénix cuenta con seis pilotos más. Durante tres meses, compiten de forma remota en una temporada organizada por la IESA que, al finalizar la competencia, brinda una clasificación a Argentina Game Show, el evento de e-sports más importante del país vecino.

En este certamen, que se llevó a cabo en Costa Salguero, las personas dejan de usar el confort de su hogar y pasan a jugar en las condiciones exigidas por los organizadores. Aquí quien se destacó fue Bautista Mateo, quien, representando a Fénix, se llevó más de US$ 500 en premios, medalla y trofeo.

Según informaron desde la organización, al líder de la competencia lo sancionaron con 20 puntos por mal comportamiento, por lo que el piloto de Fénix fue quien obtuvo el máximo galardón.

Triunfo en la NBA

En este videojuego, el simulador más importante del mejor básquetbol del mundo, Fénix se destacó en el modus 5 vs 5, en el que cada jugador ocupa un lugar dentro del campo de juego.

Juan Martín Olave, Franco Pullol, Santiago Falero, Nicolás Fernandes y Tomás Forrester clasificaron al certamen gracias a su buen rendimiento en la liga. En cuartos de final su rival no se presentó, pero obtuvieron el primer premio tras ganar los dos partidos de la semifinal (era al mejor de tres) y los dos partidos finales ante el equipo llamado Under Dogs. El equipo contó con la dirección técnica de Joaquín Salaberry. Ganaron 75 mil pesos argentinos en premios.

¡DE CAPURRO VENGOOO! 🏆@cafenix_esports fue el Campeón indiscutido de la primer #AGSCup de #NBA2K22 en la modalidad 5vs5 jugada en la #AGSFlow2021 💪



¡Felicitaciones Ave! 🦅 pic.twitter.com/hrRdrLiDEP — IESA2K 🏀🔥 (@IESA2K) December 14, 2021

“Desde Argentina Game Show me dijeron que era la primera vez que iba un club de Uruguay y ganaba en todo lo que se presentaba. No hubo ningún equipo que ganó en las dos disciplinas que se presentó”, comentó Martínez.

El referente de Fénix dijo que tras este evento ha recibido decenas de mensajes por las redes sociales de usuarios que están interesados en sumarse al equipo en alguno de los videojuegos que se están desempeñando.

El evento fue cubierto por cadenas televisivas de Argentina, que entrevistaron a los ganadores del certamen. Sus organizadores también invitaron como “celebridad” a Robertson Escuotto, el uruguayo gamer de 71 años, que se hizo conocido en las redes sociales por ser el “tata” de internet. Tiene más de 479 mil seguidores en Twitch. Su éxito lo ha llevado a ser felicitado por Ibai Llanos, uno de los streamers más populares de habla hispana, y por el propio Coscu, quien lo saludó en este evento.