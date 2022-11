Fernando Pereira: "La gente debe desear vivir en 2019 y eso que no fue el mejor año del Frente Amplio"

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, señaló en conferencia de prensa, que la gente debe estar deseando "vivir en 2019" y no en en 2022 bajo este gobierno de Luis Lacalle Pou.

"Si usted me pregunta el 2019 con el año actual...y la gente debe desear vivir en 2019 y eso que no fue el mejor año de gobierno del Frente Amplio. Nosotros reconocemos que nos faltaron cosas por hacer pero no faltaban medicamentos en los hospitales, no faltaba insulina ni medicamentos para la presión", dijo ante la pregunta de un periodista.

Pereira agregó que no se olvida de como estaba Uruguay en 2019. "Estaba en muchas mejores condiciones que hoy según todos los datos que da el Instituto Nacional de Estadística. Uruguay empeoró el poder adquisitivo de los trabajadores con tres años de caída del salario real. El poder adquisitivo de los jubilados con tres años de caída. El país da cuenta que bajó el consumo en los últimos dos años", aseguró.

"La pobreza ha aumentado, hay 78 mil personas más pobres que en 2019, la pobreza infantil ha aumentado sobre todo en la franja de 0 a 6 años. Hay un problema de empleo muy fuerte en la frontera con Argentina que Uruguay no coloca ninguna política alternativa a la del sacarle al IMESI a las naftas, tenemos problemas sociales importantes y miles de uruguayos viviendo en situación de calle que las políticas sociales del Mides no atienden. El edificio que iba a estar en Casavalle no está y las transferencias nadie las ve", aseguró.

El presidente del Frente Amplio sostuvo que desde el gobierno "están obsesivos con los anteriores gobiernos del Frente Amplio". "Las comparaciones permanentes con el Frente Amplio parecen no escuchar lo que el presidente Lacalle planteó el 1ero de marzo cuando ya dijo que ya en el tercer año de gobierno no valía excusarse con las gestiones anteriores del Frente Amplio. Pero parece que los gobernantes no escuchan tanto al presidente y tienen la necesidad de esconder sus fracasos en anteriores gestiones", finalizó.